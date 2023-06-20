Бельгия — Нидерланды. Нового «золотого поколения» не предвидится

21 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Бельгия — Нидерланды. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу голландцев можно с коэффициентом 2.13. Успех бельгийцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Бельгия — Нидерланды 21 июня 2023 года

Аналитики сомневаются, что матч Бельгия — Нидерланды получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.90. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Бельгия — Нидерланды (21.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты завершились, но футбольный праздник на этом не заканчивается. Много всего интересного на международной арене. Вот-вот стартует чемпионат Европы до 21 года. На 21 июня запланированы четыре встречи 1-го тура группового этапа турнира. В одной из них встретятся Бельгия и Нидерланды.

В составе сборной Бельгии до 21 года немало перспективных футболистов, которые на клубном уровне выступают за европейские клубы. Однако большая их часть играет за андердогов или сидит в запасе, ожидая шанса проявить себя. Также есть те, кто выступает за команды местного чемпионата, уровень которого не очень высок.

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Исключением является, пожалуй, лишь полузащитник «Милана» Шарль Де Кетеларе. Его Стефано Пиоли регулярно использовал для ротации. Впрочем, юный талант пока так и не засиял в составе «россонери». В 40 неполных матчах во всех турнирах он отметился лишь одной результативной передачей.

Это говорит о том, что уровень развития молодёжи в Бельгии стал значительно ниже относительно предыдущих лет. Новых звёзд калибра Кевина Де Брёйне, Эдена Азара, Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и других игроков «золотого поколения» у «красных дьяволов» открыть не получается. Нынешняя молодёжь не так талантлива.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Европы U21 бельгийцы не сумели выйти в плей-офф. Они заняли второе место в группе. За восемь туров «красные дьяволы» одержали только четыре победы и один раз сыграли вничью. Уступили не самым сильным соперникам — Уэльсу (0:1), Молдавии (0:1), а также Боснии и Герцеговине (2:3).

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У нидерландцев система развития талантов работает гораздо эффективнее, чем у Бельгии. В составе сборной до 21 года практически нет футболистов, которые на клубном уровне выступают не за топовые команды Европы. Даже в запасе есть из кого выбрать.

У Нидерландов отменная глубина и конкуренция за место в основе. Не последнюю роль в этом сыграл амстердамский «Аякс». У него всегда была шикарная футбольная школа. Ещё со времён Йохана Круиффа она воспитала множество футболистов, которые впоследствии стали легендами мирового футбола.

Вписать своё имя в историю имеет хорошие шансы воспитанник «Аякса» Райан Гравенберх, выступающий за мюнхенскую «Баварию». В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах в составе клуба. За этот период времени хавбек забил один гол, отдал одну результативную передачу, а также выиграл Суперкубок и чемпионат Германии.

В частности, благодаря стараниям Гравенберха оранжевые по итогам Евро-2021 U21 добрались до полуфинала. Дальше не пустила Германия (1:2), ставшая в результате чемпионом турнира. Может быть, в этот раз нидерландцам повезёт больше? Поставить на их победу в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.13 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Этому поколению «красных дьяволов» вряд ли удастся что-либо выиграть. Как мы уже отметили ранее, у них перспективный состав, но футболистам требуется развитие и прогресс. Этого, к сожалению, нет. Топовые европейские команды не без причин перестают доверять бельгийской школе.

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У молодёжной сборной Нидерландов всё с точностью до наоборот. Связано это и с тем, что у неё выше уровень местного чемпионата, чем у Бельгии. У игроков больше стимула. Они знают, что, если проявят себя, непременно появится шанс перебраться в один из самых сильных клубов мира и увековечить своё имя в истории футбола.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Бельгия — Нидерланды 21 июня 2023 года

Полагаем, в предстоящем матче ключевую роль сыграют качество и глубина состава. Эти факторы гораздо лучше у сборной Нидерландов. Впрочем, равно как и успехи. Всё дело в том, что у оранжевых эффективнее функционирует система развития молодёжи. У Бельгии ниже уровень чемпионата и менее способные ведущие игроки. На победу Нидерландов дают 2.13 по линии «Фонбет». А за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Нидерландов за коэффициент 2.13.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

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