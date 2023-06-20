Румыния — Испания. По стопам старшего поколения

21 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Румыния — Испания. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.30. Успех румын оценён экспертами в 9.90. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Румыния — Испания 21 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Румыния — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Румыния — Испания (21.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник на этом не заканчивается. Много всего интересного на международной арене. Вот-вот стартует Евро-2023 U21. На 21 июня запланированы четыре встречи 1-го тура группового этапа турнира. В самой поздней из них Румыния примет Испанию.

У румын далеко не самый лучший состав. Он состоит из футболистов, которые выступают за команды местного чемпионата, уровень которых совсем невелик. Однако списывать из-за этого жёлтых со счетов определённо не стоит. В этот раз они могут удивить.

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Текущий розыгрыш чемпионата Европы — второй для молодёжной сборной Румынии за всю историю существования, в котором удалось выйти в финальную стадию. Ранее у неё это получалось сделать в 1998 году, на правах хозяйки. На самом турнире «цыплята» проиграли все матчи. Так почему же их тогда не стоит недооценивать?

Причин несколько. Во-первых, текущий розыгрыш Евро-2023 U21 также является домашним для жёлтых. Поддержка родных болельщиков и домашние стены наверняка придадут им дополнительный импульс и мотивацию. Во-вторых, за последние несколько лет румыны ощутимо прибавили.

Подопечные Адриана Муту были очень близки к тому, чтобы выйти в плей-офф последнего розыгрыша молодёжного чемпионата Европы. Они уверенно миновали квалификацию и здорово провели групповой этап финального раунда турнира. Жёлтые сыграли вничью с Нидерландами (1:1) и Германией (0:0), а также обыграли Венгрию (2:1).

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По итогу румыны заняли третье место в группе, уступив Германии и Нидерландам только по разнице забитых и пропущенных мячей. С тех пор мало что изменилось. В двух относительно недавних товарищеских встречах подопечные Муту уступили Португалии (0:2) и сыграли вничью с Германией (0:0). Смогут ли испанцы обыграть таких жёлтых?

Относительно недавно молодёжная сборная Испании пережила смену главного тренера. Луис де ла Фуэнте, под руководством которого молодёжная команда в минувшем розыгрыше чемпионата Европы дошла до полуфинала, отправился тренировать основную сборную Его должность занял Сантьяго Дения Санчес.

Во главе с Санчесом молодёжка Испании провела три товарищеские встречи, в которых обыграла Швейцарию (3:2), сыграла вничью с Францией (0:0) и Мексикой (1:1). Результаты неплохие, но, как смена специалиста повлияла на «Красную фурию», станет понятно только через некоторое время.

Так или иначе, испанцы выглядят одними из главных претендентов на победу в турнире. У них один из самых сильных составов и традиционно отменно поставлен командный футбол. Связано это с высоким уровнем местного чемпионата, а также с уникальной системой воспитания молодых талантов.

Дополнительную энергию молодёжи наверняка придаст недавний успех основной национальной команды, выигравшей Лигу наций. Турнир не самый престижный, но важно другое — испанцы давненько не брали золота. Успех Луиса де ла Фуэнте вполне может повлиять на менталитет «Красной фурии» и придать ей уверенности в собственных силах.

Предлагаем поставить на то, что испанцы не проиграют, и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.44 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся букмекер дарит фрибет 2000 рублей. У «Красной фурии» очень мощная линия атаки, но у румын есть на это ответ — крепчайшая оборона. За последние шесть матчей (включая два товарищеских) они пропустили только пять мячей, хотя в соперниках были преимущественно топ-сборные — Германия, Португалия, Нидерланды и Дания.

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В то же время румынам сильно не хватает атакующей мощи. Именно из-за этого по итогам минувшего розыгрыша молодёжного чемпионата Европы они не сумели выйти в плей-офф. Забить пропустившим лишь 7 мячей за 10 матчей квалификации Евро-2023 испанцам жёлтым вряд ли удастся. Вероятнее всего, будет либо нерезультативная ничья, либо победа «Красной фурии» с маленьким преимуществом…

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Румыния — Испания 21 июня 2023 года

У сборной Румынии далеко не такой сильный состав, как у Испании. Однако за счёт отменной надёжности в обороне и грамотной работы Муту она добыла очень хорошие результаты в последних шести матчах. В предстоящей встрече на домашнем поле жёлтые вполне могут зацепиться за ничью. Выиграть у них вряд ли получится. Молодёжную «Красную фурию» наверняка вдохновит победа их бывшего тренера в Лиге наций. На то, что испанцы не проиграют и тотал будет меньше 2.5 мяча, дают 2.44 по линии «Фонбет», а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: Испания не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.44.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

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