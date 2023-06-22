Вячеслав Дацик — Галымжан Жасланов. Рыжий Тарзан уложит Казаха

В пятницу, 23 июня, на арене «Алматы» в Алма-Ате, Казахстан, пройдёт трёхраундовый бой Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика и Галымжана «Казаха» Жасланова.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во сколько начало боя Вячеслав Дацик — Галымжан Жасланов

Бой между Вячеславом Дациком и Галымжаном Жаслановым начнётся не раньше 19:30 мск 23 июня 2023 года.

По какому каналу покажут бой Дацик — Жасланов, где смотреть прямой эфир

Бой в прямом эфире покажут на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Вячеслав Дацик — Галымжан Жасланов

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом Вячеслава Дацика. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.31. Шансы Галымжана Жасланова оценили коэффициентом 4.50. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 11.20.

Прогноз на бой Вячеслав Дацик — Галымжан Жасланов

43-летний Дацик имеет большой опыт участия в боях различных дисциплин. Он пробовал свои силы в смешанных единоборствах, кикбоксинге и тайском боксе. Но всё-таки лучше всего у Вячеслава получается боксировать.

Рыжий Тарзан славится своим авантюризмом и с большим удовольствием ввязывается в бои с заведомо более сильными соперниками. Его не смущает возможность получить серьёзные удары, ведь Дацик рассчитывает на природные данные.

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С возрастом он повысил мощь ударов за счёт набранного веса, но потерял манёвренность. Быстро раздёргать соперника в стойке у бойца уже не получается. Тем не менее ему достаточно одного заряженного удара, чтобы закончить победой нокаутом.

Следующий козырь Рыжего Тарзана заключается в умении «читать» своего соперника. Дацик научился затягивать в угол ринга и прижимать к канатам. Хотя былой резкости уже не вернуть, но Вячеслав вполне способен пойти на короткий размен. Учитывая его умение выбрать момент удара, Галымжану будет сложно.

Что касается физической формы Дацика, то на этот вопрос ответит только сам бой. С одной стороны, Вячеслав может провести два поединка за две недели. Однако какие-то проблемы вскрыл бой с настоящим профессиональным боксёром.

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В поединке с Кевином Джонсоном россиянин в первом раунде шёл практически на равных. Рыжий Тарзан даже захватил инициативу, но его соперник выглядел быстрее и регулярно пробивал защиту. От безысходности Вячеслав сам стал подставляться под джебы.

Тем не менее его игра на публику может негативно сказаться на результате боя с казахстанским боксёром. Галымжан Жасланов недавно начал спортивную карьеру и с каждым соперником выкладывается на 100%.

В статусе профессионала Галымжан провёл два поединка, в которых выиграл. Отметим, что казахстанец моложе и на 35 кг легче. Конечно, он уступает по силе удара Рыжему Тарзану, но за счёт мобильности может побегать от Дацика по рингу.

Тем не менее Галымжан Жасланов не слишком опасен для Дацика. Вячеслав превосходит соперника по силе удара, тактике и опыту. Несмотря на поддержку болельщиков в Казахстане, Вячеслав явный фаворит боя.

На что ставить?

Стоит признать, что у Галымжана Жасланова крайне мало положительных сценариев развития боя. Он может использовать лишь преимущество в подвижности и постоянно тревожить соперника боковыми ударами. Проблема в том, что претворить этот план в жизнь казахстанцу будет сложно.

Учитывая статус боя и желание поработать на публику, Дацик не станет быстро ловить соперника на нокаут. Он поработает в ближнем бою, прощупает защиту, а со второго раунда включит резкие удары и доведёт дело до конца. Поставить на победу Рыжего Тарзана досрочно можно за коэффициент 1.45.

Ставка: победа Вячеслава Дацика досрочно за 1.45.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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