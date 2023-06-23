Испания — Хорватия. Похоже на финал Лиги наций?

«Красная фурия» выиграла пять последних очных встреч. Без Гвардиола у «шашечных» нет шансов на успех.

24 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Испания — Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.45. Успех хорватов оценён экспертами в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Испания — Хорватия 24 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Испания — Хорватия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.09. Гол хорватов доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Испания — Хорватия (24.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник продолжается. Немало интересного на международной арене. Стартовал Евро-2023 U21. На 24 июня запланированы четыре матча 2-го тура группового этапа турнира. В самом позднем из них на стадионе «Гиулешти» в Бухаресте (Румыния) встретятся Испания и Хорватия.

В преддверии ЧЕ-2023 U21 молодёжная сборная Испании пережила смену главного тренера. Луис де ла Фуэнте стал наставником основной национальной команды, а футболистов до 21 года взял Санти Дения. Пока что перемены приносят исключительно хорошие плоды.

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Основная сборная Испании совсем недавно выиграла Лигу наций. В финале она обыграла как раз Хорватию (0:0, 5:4 пен.). Молодёжка, в свою очередь, разгромила во встрече 1-го тура одну из команд-хозяек турнира — Румынию (3:0).

Подопечные Дении сыграли просто шикарно. Они больше владели мячом, создали много опасных атак и нанесли целых 23 удара. Чудом не забили больше. Одним из главных героев встречи стал левый защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес. Он отметился забитым мячом и результативной передачей.

Если «Красная фурия» продолжит в том же духе, то с большой долей вероятности выиграет золотые медали. В трёх из шести последних розыгрышей молодёжного чемпионата Европы она становилась чемпионом. Также испанцы один раз взяли серебро, а по итогам минувшего Евро дошли до полуфинала, в котором уступили Португалии (0:1).

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Молодёжная сборная Хорватии не столь сильна и успешна, как Испания. За последние девять розыгрышей чемпионата Европы до 21 года ей лишь раз удалось пройти дальше квалификации. Причём в 1/4 финала не пустила «пламенных» как раз «Красная фурия» (1:2 д. вр.).

Уровень развития футбола в Хорватии неплохой, но он не столь высок, как во многих других странах. Это немного удивляет, ведь основная сборная хорватов далеко не первый год отлично выступает на международной арене. Впрочем, этому есть вполне логичное объяснение.

Дело в том, что национальную команду тащат преимущественно ветераны, которые набрались опыта, долгое время выступая в топовых европейских клубах. Молодёжь же играет преимущественно за местные команды, класс которых невысок. Отсюда и неудовлетворительные результаты.

Во встрече 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 «пламенные» уступили Украине (0:2). Им не хватило качества в обороне, а именно талантливого 21-летнего защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола. Он получил травму паха и досрочно покинул расположение команды. Потеря очень болезненная как для основной, так и для молодёжной сборной.

Если бы Гвардиол принял участие в финале Лиги наций, Хорватия могла бы обыграть Испанию. Этим летом за защитника поборются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Поставить же на то, что «Красная фурия» одержит победу в предстоящем матче и тотал будет больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 1.75 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Скорее всего, в грядущем матче мы увидим повторение результата недавней встречи взрослых команд. Испанцы выглядят явными фаворитами. У них шикарно обстоят дела с результативностью. В последних 11 официальных играх «Красная фурия» забила 44 мяча. Сама же пропустила только семь.

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«Пламенные» вряд ли пропустят слишком много. Но 2:0, 2:1 или 3:1 здесь вполне может быть. В пяти последних очных встречах испанцы одерживали победы, и тотал голов во всех случаях достигал отметки в два мяча. Вероятно, история повторится.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Испания — Хорватия 24 июня 2023 года

Сборная Испании лучше по всем показателям. У неё сильнее состав и серьёзнее результаты на дистанции. Всё ведёт к тому, что она одержит победу в грядущем матче. Если Украине хорваты проиграли со счётом 0:2, то велик шанс, что испанцам уступят разгромно. Отсутствие Гвардиола из-за травмы и история очных встреч свидетельствуют в пользу такого исхода. Предлагаем ставку на победу Испании и тотал больше 1.5 мяча. В «Фонбет» на это событие дают 1.75, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа Испании и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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