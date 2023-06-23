Португалия — Нидерланды. По стопам Роналду

24 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Португалия — Нидерланды. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 2.55. Успех голландцев оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Португалия — Нидерланды 24 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Португалия — Нидерланды не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Португалия — Нидерланды (24.06.2023)

Топовые европейские чемпионаты ушли в отпуск, но футбольный праздник продолжается. Много всего интересного на международной арене. Стартовал Евро-2023 U21. На 24 июня запланированы четыре встречи 2-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Михаил Месхи» в Тбилиси померяются силами Португалия и Нидерланды.

Португальцы стартовали на Евро-2023 U21 неудачно — с поражения во встрече с Грузией (0:2). С другой стороны, стоит отдать должное самим грузинам. Они сыграли очень здорово, мало что позволив серебряному призёру минувшего розыгрыша. Также «команде избранных» не хватило завершения и удачи.

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Кроме того, подвёл свою национальную команду Томаш Араужу. Выступающий за «Бенфику» защитник провёл один из худших матчей в карьере. После его ошибки грузины забили первый гол. Затем футболист получил прямую красную карточку за фол последней надежды, лишив тем самым сборную шанса на камбэк.

Может, оно и к лучшему, что грядущий матч Араужу пропустит из-за дисквалификации. У главного тренера Руя Жорже богатый выбор, кем его можно заменить. Португалия является одной из самых сильных сборных в этом плане. В стране очень высокий уровень футбольных школ.

Особый вклад в это привносят лидеры португальской Примейры — «Порту», «Бенфика» и «Спортинг». Они далеко не первый год воспитывают талантливую молодёжь, которая переходит в топовые европейские клубы за огромные деньги и дорастает до уровня звёзд мирового футбола. Это немаловажно, ведь, проявив себя, юные футболисты получают шанс кардинально изменить жизнь.

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В совокупности с грамотным руководством Руя Жорже, который возглавляет «команду избранных» с далёкого 2010 года, это делает Португалию одним из главных претендентов на победу на Евро-2023 U21. В прошлом розыгрыше турнира у неё отобрала золотые медали Германия (0:1). Что будет в этот раз?

У Нидерландов тоже вполне неплохо обстоят дела с развитием молодёжи. Во всяком случае история знает множество голландцев, которые впоследствии стали легендами. К сожалению, за последние несколько лет уровень футболистов как основной национальной команды, так и молодёжной, снизился.

Далеко не все перебравшиеся в сильные европейские клубы по итогам прошлого сезона голландские футболисты хорошо себя проявили в новых клубах. Также стоит отметить, что «оранжевым» не удалось преуспеть в Лиге наций. Сначала они уступили в полуфинале Хорватии (2:4 д. вр.), а затем в матче за третье место проиграли Италии (2:3).

Молодёжная сборная Нидерландов недалеко ушла от основной команды. Во встрече 1-го тура группового этапа Евро-2023 U21 с Бельгией она чуть не потерпела поражение. Встреча закончилась безголевой ничьей — 0:0, но «красные дьяволы» смотрелись намного предпочтительнее.

Голландцы нанесли меньше ударов, в частности в створ. Они атаковали не так опасно, как соперник, и в целом смотрелись невнятно. Понятно, что это был только первый матч на Евро-2023 U21, но португальцы вряд ли дадут им прийти в себя. Поставить на победу «команды избранных» можно с коэффициентом 2.55 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

История четырёх последних очных встреч не на стороне «оранжевых». Лишь в одной они одержали победу, и то на домашнем стадионе. В трёх других выиграли португальцы. Скорее всего, преуспеют они и в этот раз. Руй Жорже наверняка проведёт работу над ошибками и приложит все силы для того, чтобы исправиться после поражения в матче с Грузией.

В отличие от голландской молодёжи, у португальской есть отличный пример для подражания. Первая команда не знает себе равных в квалификации ЧЕ-2024. И делает результат не кто иной, как её многолетний лидер Криштиану Роналду. В четырёх матчах нападающий забил пять мячей.

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Нынешний наставник «команды избранных» Роберто Мартинес недавно отметил, что Роналду является примером для всей Португалии. Приняв участие в матче последнего тура квалификации ЧЕ-2024, Криштиану попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал первым футболистом в мире, который сыграл за национальную команду 200 матчей.

Прогноз и ставки на матч Евро-2023 U21 Португалия — Нидерланды 24 июня 2023 года

В последнее время у Португалии лучше обстоят дела с развитием молодёжи, чем у Нидерландов. Неудача в игре 1-го тура спутала карты, но шансы повторить успех прошлого розыгрыша турнира у неё ещё имеются. У «оранжевых» хуже глубина состава и менее качественно поставлена комбинационная игра. История очных встреч и расклад сил в целом не на её стороне. Ставки на победу Португалии принимают в «Фонбет» за 2.55. А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Португалии за коэффициент 2.55.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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