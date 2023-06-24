«Гремио» — «Коритиба». Луис Суарес легендарен!

Уругваец, несмотря ни на что, помогает команде! Благодаря ему в клубе всё хорошо.

25 июня состоится матч 12-го тура чемпионата Бразилии «Гремио» — «Коритиба». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «мушкетёров» можно с коэффициентом 1.57. Успех «славных» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Бразилии «Гремио» — «Коритиба» 25 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Бразилии «Гремио» — «Коритиба» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Бразилии «Гремио» — «Коритиба» (25.06.2023)

25 июня в чемпионате Бразилии запланировано пять матчей 12-го тура Серии А. Отдельное внимание уделим игре между «Гремио» и «Коритибой», которая пройдёт на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Гремио» в 11-м туре на своём поле одержал победу над «Америкой Минейро» (3:1). Луис Суарес забил гол, который стал третьим в текущем сезоне Серии А для него. До этого клуб проиграл в гостях «Фламенго» (0:3). Он находится на третьей строчке турнирной таблицы с 20 очками.

Аллегри получил предложение из Саудовской Аравии.

В Кубке Бразилии команда в 1/8 финала обыграла «Крузейро» (2:1 по сумме двух встреч). Соперником по четвертьфиналу будет «Баия». Однако перед этим «мушкетёров» ждёт игра с «Коритибой». Важно набрать очки, чтобы сократить отставание от лидера чемпионата.

Однако появилась информация, что нападающий хозяев Луис Суарес, у которого контракт до 2024 года, может закончить карьеру из-за проблем со здоровьем. Этот легендарный футболист внёс громадный вклад в мировой футбол. Даже несмотря на боль, он продолжает выходить на поле и забивать!

«Коритиба» в этом сезоне выступает очень плохо. Клуб замыкает таблицу чемпионата Бразилии с четырьмя очками за 11 встреч. У него семь поражений при четырёх ничьих. Есть большие проблемы в обороне, ведь в текущем сезоне «славные» уже пропустили 21 мяч.

Месси рассказал о сложном периоде в «ПСЖ».

Только у «Америки Минейро» больше — 25 пропущенных голов. Однако на фоне «Гремио» гости заметно слабее. У них не такой слаженный состав, уровень звёзд заметно ниже, да и результаты говорят сами за себя.

«Коритиба» проиграла в четырёх из шести встреч чемпионата Бразилии на выезде. Статистика очень плохая. «Гремио» на своём поле в Серии А ещё никому не проигрывал. У него четыре победы за шесть матчей при своих трибунах. Поэтому проверим ставку на победу «Гремио» и тотал больше 1.5 мяча за 1.96.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Бразилии «Гремио» — «Коритиба» 25 июня 2023 года

У «Гремио» гораздо выше шансы на победу, как минимум благодаря классному составу и сыгранности в нём. Последние результаты «Коритибы» оставляют желать лучшего, и сдвигов не предвидится. В свою очередь, «мушкетёры» отлично выступают на своём поле и ещё не проигрывали в текущем сезоне Серии А.

Ставка: победа «Гремио» и тотал больше 1.5 мяча за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 7.17.

Верратти спустя 11 лет может покинуть «ПСЖ».

Геррейру объяснил, почему сменил «Боруссию» на «Баварию».

«Интер Майами» объявил о переходе Серхио Бускетса.

Юран назвал худшие стадионы РПЛ.