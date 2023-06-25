Экспресс на футбол с коэффициентом 9.66: Артета хорошо подготовил Смита Роу к Евро-2023

Продолжается групповой этап чемпионата Европы до 21 года. 25 июня нас ждёт сразу четыре интересных матча, в которых могут решиться судьбы сразу нескольких участников. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.66 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Евро-2023 Англия U21 — Израиль U21

Сборная Англии U21 в 1-м туре обыграла Чехию со счётом 2:0. Главным организатором атак на ворота соперника стал футболист лондонского «Арсенала» Эмиль Смит Роу. Под руководством Артеты он вырос в игрока высокого класса, что и продемонстрировал в составе сборной. Именно его гол в добавленное время установил окончательный счёт.

Сборная Израиля уже в первом туре полностью оправдала авансы специалистов, продемонстрировав отличную командную игру. Именно поэтому номинальным гостям удалось сдержать сильную сборную Германии (1:1), причём большую часть матча футболисты Израиля провели в меньшинстве. Главным героем встречи стал голкипер, отразивший два пенальти.

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Футболисты сборной Англии — явные фавориты игры. Они намного превосходят соперника в техническом плане, плюс в сумасшедшей форме Смит Роу. Израиль U21 продемонстрировал великолепную игру, но выдать второй такой матч с англичанами будет неимоверно сложно — слишком много сил они оставили на поле. Рекомендуем изучить ставку на победу Англии U21 с форой (-1.5) за 1.95.

Прогноз на матч Евро-2023 Швейцария U21 — Италия U21

Сборная Швейцарии в 1-м туре обыграла Норвегию — 2:1. Счёт в матче открыли норвежцы, но этот неприятный момент не выбил Швейцарию из колеи. Она планомерно давила на оборону скандинавов и дважды нашла в ней слабые места.

Сборная Италии в первом туре уступила французам со счётом 1:2, но имеет полное право винить в поражении судей. Поскольку на стадионе не работала система ВАР, арбитр не заметил, как на последних секундах французы вынесли мяч из ворот, после того, как он на полметра пересёк ленточку. Апелляции ни к чему не привели. Теперь итальянцы крайне возмущены и наверняка выместят свою злость на футбольном поле, обыграв соперника.

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Футболисты сборной Италии — явные фавориты встречи. Они продемонстрировали отличную игру в матче с французами, но им не удалось реализовать многочисленные моменты. Сборная сыгранная и по именам намного превосходит Швейцарию. Рекомендуем изучить ставку на победу Италии за 1.87.

Прогноз на матч Евро-2023 Норвегия U21 – Франция U21

Сборная Франции в очередной раз предстаёт в роли фаворита. В первом матче синие не слишком уверенно по счёту, но более чем заслуженно по игре одержали победу над Италией. При этом нельзя сказать, что французы доминировали, однако они были сильнее в реализации моментов и надёжности в обороне. Добавляет преимущества ещё и тот факт, что они выстояли в меньшинстве десять минут в концовке, хотя соперник активно поджимал.

Норвегия столь сбалансированной игрой похвастаться не может. Встреча со Швейцарией показала, что «викинги» обладают достаточным количеством талантов в атаке, но оборона сводит на нет все усилия. Они вполне могли побеждать, забив быстрый гол, однако сами отдали инициативу.

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В трёх из пяти последних матчей во всех турнирах норвежцы пропускали минимум два гола, этого вполне хватит французам для очередной убедительной победы. При этом большой результативности не ждём, так как теперь рисковать соперники не станут. Рассмотрим ставку на победу Франции всухую за 2.65.

Экспресс на 25 июня

Ставка 1: победа Англии с форой (-1.5) над Израилем за 1.95.

Ставка 2: победа Италии над Швейцарией за 1.87.

Ставка 3: победа Франции всухую над Норвегией за 2.65.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.87 Х 2.65 = 9.66.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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