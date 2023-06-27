«Флуминенсе» — «Спортинг Кристал». Марсело сохранит лидерство

28 июня состоится матч 6-го тура Кубка Либертадорес «Флуминенсе» — «Спортинг Кристал». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бразильского клуба можно с коэффициентом 1.20. Успех перуанцев оценён экспертами в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 6.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Флуминенсе» — «Спортинг Кристал» 28 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Либертадорес «Флуминенсе» — «Спортинг Кристал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.46.

Анализ и прогноз на матч Кубка Либертадорес «Флуминенсе» — «Спортинг Кристал» (28.06.2023)

28 июня запланированы восемь встреч 6-го тура Кубка Либертадорес. Отдельное внимание уделим игре между «Флуминенсе» и «Спортинг Кристал», которая пройдёт на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

«Трёхцветные Рио» в Кубке Либертадорес начали групповой этап отлично. Клуб одержал три победы кряду. Сперва обыграл «Спортинг Кристал» (3:1), затем «Стронгест» (1:0) и «Ривер Плейт» (5:1). В двух остальных встречах «Флуминенсе» потерпел поражения.

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Впрочем, это не помешало бразильскому клубу расположится на первой строчке в группе D с девятью очками. Однако в спину дышат сразу две команды с семью очками, а впереди последний матч группового этапа.

«Спортинг Кристал» в этом Кубке Либертадорес одержал две победы при одной ничьей. Дважды команда обыграла «Стронгест» (1:0 и 2:1). Вничью «небесные» сыграли с «Риверт Плейт» (1:1). Статистика не самая хорошая, но шансы на победу сохраняются.

Дома «Флуминенсе» не проигрывает долгое время. 15 встреч на своём поле клуб не знает поражений и будет иметь преимущество в игре со слабым соперником. Команда из Перу тоже держит планку — семь беспроигрышных встреч на выездах во всех соревнованиях. Но уровень чемпионатов стран разный.

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Клубы сыграли лишь одну очную встречу и в ней победили «трёхцветные Рио». На своём стадионе подопечные Фернандо Силвы забили шесть мячей, что в среднем по два за игру — это весьма неплохой показатель. Можно проверить ставку на победу «Флуминенсе» и тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

Недавно появилась информация, что в клуб может перейти защитник Тьяго Силва из «Челси». 38-летний футболист выразил желание закончить карьеру во «Флуминенсе», в котором он был воспитанником и даже перезапустил карьеру после болезни в 2006 году. Всё может произойти уже этим летом. Плюс в составе «трёхцветных Рио» есть экс-защитник «Реала» — Марсело.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Флуминенсе» — «Спортинг Кристал» 28 июня 2023 года

«Флуминенсе» отлично начал групповой этап. Последний тур команда проведёт на своём поле, а при своих трибунах она давно не проигрывает. С результативностью проблем быть не должно. Соперник выглядит очень слабым. Проверим ставку на победу хозяев через тотал больше. У гостей есть проблемы с обороной.

Ставка: победа «Флуминенсе» и тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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