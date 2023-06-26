«Либертад» — «Атлетико Минейро». Халку всё нипочём

28 июня состоится матч 6-го тура Кубка Либертадорес «Либертад» — «Атлетико Минейро». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бразильского клуба можно с коэффициентом 2.10. Успех парагвайцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Либертад» — «Атлетико Минейро» 28 июня 2023 года

Букмекеры не считают, что матч Кубка Либертадорес «Либертад» — «Атлетико Минейро» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч Кубка Либертадорес «Либертад» — «Атлетико Минейро» (28.06.2023)

28 июня запланировано восемь встреч 6-го тура Кубка Либертадорес. Отдельное внимание уделим игре между парагвайским «Либертадом» и бразильским «Атлетико Минейро», которая пройдёт на стадионе «Николас Леос». Стартовый свисток прозвучит в 1:00 мск.

В Кубке Либертадорес подопечные Даниэля Гарнеро в группе G располагаются на третьей строчке с шестью очками, набранными за пять туров. Отставание от лидирующего «Атлетико Паранаэнсе» составляет четыре очка.

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За пять встреч команда одержала лишь две победы. В 1-м туре в гостях она обыграла «Атлетико Минейро» (1:0), а затем «Альянса Лиму» (2:1). При этом клуб проиграл все две встречи группового этапа на своём поле. Сможет ли прервать эту традицию?

Статистика не из приятных, тем более что впереди домашняя игра с «Атлетико Минейро», который располагается на второй строчке в группе с девятью очками. Отставание от лидера всего одно очко. Клуб Халка проиграл в двух из пяти встреч. Он уступил «Либертаду» (0:1) и «Атлетико Паранаэнсе» (1:2).

Однако после поражений «Минейро» выиграл все три следующих матча Кубка Либертадорес. Поэтому есть все шансы на победу и даже на первое место. Халк старается в каждой игре, именно благодаря его голу через половину поля была добыта победа в матче с «Альянса Лима» (1:0).

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Плюс в чемпионате Бразилии он старается и уже набрал семь очков за 11 туров. Команду возглавил Сколари, который явно нацелен на результат. Пусть и первый его дебют в роли тренера был омрачён поражением от «Форталезы» (1:2).

Однако сейчас есть все шансы на победу, ведь соперник слаб. Во многих аспектах преимущество на стороне «Минейро». Хозяева дома в Кубке Либертадорес выступают плохо, а подопечные Сколари идут серией из трёх побед. Вряд ли они захотят закончить череду выигрышей.

Поэтому проверим победу «Атлетико Минейро» за 2.10. Команда мотивирована отдать долг за поражение в матче первого круга, плюс смена тренера должна придать сил. Опять же в невероятной форме находится Халк, и он будет продолжать забивать.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Либертад» — «Атлетико Минейро» 28 июня 2023 года

Опытный тренер «Атлетико Минейро» знает, как руководить в таких матчах. Халк в классной форме и не сбавляет. Плюс статистика последних игр впечатляет. У «Либертад» дела обстоят хуже, и дома он выступает очень слабо. К тому же у гостей есть мотивация поквитаться за поражение дома. Поэтому проверим ставку на победу гостей.

Ставка: победа «Атлетико Минейро» за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 7.16.

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