«Фламенго» — «Аукас». Айртон покажет, что готов к Италии

«Рома» обратила внимание на экс-футболиста «Спартака», но пока он нужен бразильскому гранду.

29 июня состоится матч 6-го тура Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Аукас». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бразильского клуба можно с коэффициентом 1.12. Успех эквадорцев оценён экспертами в 30.0. Ставки на ничью принимаются за 8.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Аукас» 29 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Аукас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85. Поставить на «обе забьют» можно за 3.00.

Анализ и прогноз на матч Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Аукас» (29.06.2023)

На 29 июня запланированы восемь встреч 6-го тура Кубка Либертадорес. Отдельное внимание уделим игре между бразильским «Фламенго» и эквадорским «Аукасом», которая пройдёт на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Стартовый свисток прозвучит в 3:30 мск.

«Фламенго» в Кубке Либертадорес располагается на второй строчке в группе А с восемью очками за пять игр. Отставание от лидирующего «Расинга» — два очка. На групповом этапе у «стервятников» было лишь одно поражение в 1-м туре от «Аукаса» на выезде (1:2). Далее клуб дома обыграл «Ньюбленсе» (2:0) и «Расинг» (2:1).

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Две ничьих были добыты на выезде, а дома у клуба дела в порядке. «Аукас» в Кубке Либертадорес замыкает группу А с четырьмя очками. У команды лишь одна победа — над «Фламенго», после было три поражения кряду и недавно ничья с «Ньюбленсе» (0:0). Эквадорской команде не позавидуешь, уровень соперников сильно отличается.

«Фламенго» будет мотивирован вернуть должок за поражение в 1-м туре. Тем более что в составе хватает именитых игроков. Хорхе Сампаоли во главе «стервятников» может рассчитывать на Вендела и Айртона. Они демонстрируют высокий уровень футбола.

Айртоном интересуется «Рома», поэтому он будет играть ещё лучше. Третья строчка в Серии А тому доказательство, так что фаворитом в этой паре будут хозяева. Они в отличном расположении духа. «Аукас» на выезде не побеждал в шести последних встречах, пропустив 14 мячей.

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В Кубке Либертадорес «Аукасу» забили восемь мячей за пять игр, а он записал на свой счёт шесть голов. Нет смысла отсиживаться в обороне, когда в гости пожалует такой подходящий соперник для разгрома. Поэтому проверим ставку на победу «Фламенго» и тотал больше 2.5 мяча за 1.66. Команда сильнее по всем показателям и мотивирована взять реванш за поражение в первом круге.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Фламенго» — «Аукас» 29 июня 2023 года

«Фламенго» мотивирован поквитаться за поражение в гостях — единственное на этом групповом этапе. Соперник очень плохо выступает на выезде и не может похвастаться стабильной игрой. «Стервятники» дома играют отлично, поэтому проверим ставку на их победу и тотал больше, ведь соперник слабый и вряд ли выдержит напор.

Ставка: победа «Фламенго» и тотал больше 2.5 мяча за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

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