Роберто Фирмино покинул «Ливерпуль»? Восемь лет пролетели незаметно!

В составе «Ливерпуля» Роберто Фирмино за восемь лет выиграл всё, что только можно. Он стал чемпионом АПЛ, обладателем Кубка, Суперкубка, Кубка лиги Англии и Суперкубка УЕФА, а также победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира по футболу. Теперь бразилец — свободный агент. Что дальше?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фирмино покидает мерсисайдцев легендой. Многие считают его олицетворением команды, и понятно почему. Нападающий привнёс огромный вклад в то, что «красные» выиграли столько трофеев. Бразилец принял участие в 361 матче, забил 111 голов и отдал 79 голевых передач.

Примечательно, что нападающий сам принял решение не продлевать контракт с «Ливерпулем». Он захотел попробовать в жизни и карьере что-то новое. Об этом заявил авторитетный источник. В каком же клубе Фирмино продолжит карьеру?

Не рано ли в Саудовскую Аравию?

В последнее время активно обсуждается переход Роберто в «Аль-Ахли». В клубе уверены, что Фирмино подпишет контракт на три года. Сообщается, что у саудовцев всё готово к закрытию сделки. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Ожидается, что футболист согласится на переход. Это неслабо удивляет, ведь Роберто только 31 год. Физическая форма у него вполне неплохая. Многие хотели бы, чтобы Фирмино ещё несколько лет провёл на высоком уровне в какой-нибудь топовой европейской команде.

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Однако авторитетный инсайдер Фабрицио Романо опубликовал информацию, что в ближайшем будущем Роберто пройдёт медосмотр в «Аль-Ахли». В целом такой вариант исключать нельзя. Бразилец достиг всего. Новый чемпионат, огромный заработок — возможно, это как раз то, что ему нужно.

А как же Европа?

По информации СМИ, в трансфере Фирмино были заинтересованы испанские гранды — «Реал» и «Барселона», а также итальянские топовые команды — «Наполи» и «Ювентус». 31-летний бразильский форвард вполне мог бы стать лидером в одной из этих команд.

«Реалу» необходим качественный центральный нападающий после ухода Карима Бензема в «Аль-Иттихад». «Наполи» на грани расставания с Виктором Осимхеном. «Ювентус» уже занялся поиском кандидатов, которые в перспективе смогут заменить Душана Влаховича.

В этом сезоне наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп нечасто прибегал к услугам Роберто. Предвосхищая уход, немецкий специалист готовил ему замену. Несмотря на это, в 25 неполных матчах в АПЛ Фирмино отметился 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Важно не только количество забитых мячей, но и их качество. Если бы не Фирмино, «Ливерпуль» вряд ли занял бы по итогам минувшего сезона пятое место и добыл путёвку в Лигу Европы. В том числе и благодаря результативности бразильца «красные» набрали необходимое для этого количество очков.

Нужен ли Фирмино «Барселоне»?

Появлялась информация, что Роберто достиг соглашения с «Барселоной». Однако с тех пор прошло немало времени, и трансфер так и не состоялся. Да и зачем сине-гранатовым Фирмино, если есть Роберт Левандовски? Поляк полон сил и, несмотря на возраст, пока не думает о завершении карьеры.

Экс-форвард «Ливерпуля» Фирмино ведёт переговоры с «Аль-Ахли».

Кроме того, финансовые требования Фирмино не устроили «Барселону». В испанском клубе приняли решение найти более бюджетные варианты на позицию бразильского форварда. Этот трансфер уже точно не состоится. Поставить же на то, что Фирмино перейдёт в любой клуб Саудовской Аравии, можно с коэффициентом 4.90.

Лучше варианта нет

Во-первых, чемпионат Саудовской Аравии начал активно развиваться и привлекать к себе внимание. Теперь там играет множество знаменитых футболистов — Карим Бензема, Криштиану Роналду, Н'Голо Канте, Рубен Невеш и Калиду Кулибали. В дальнейшем их число будет только расти.

Для Фирмино в переходе в клуб из Саудовской Аравии проглядываются только плюсы. Во-первых, возрастёт финансовое состояние футболиста. Во-вторых, он наверняка обретёт ещё бóльшую популярность. Ну и в-третьих, это новый уникальный вызов, которого достигший всего Роберто и хотел.

Ставка: Роберто Фирмино перейдёт в клуб из Саудовской Аравии за 4.90.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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