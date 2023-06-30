Ставки на следующий гол в футболе и хоккее: как предсказать ход игры

Если вы смотрите матчи в прямом эфире, это отличный рынок для беттинга.

Ставки на футбол и хоккей очень популярны у игроков. Если говорить о голах, то наиболее популярны варианты ставок на тоталы и на то, забьют ли обе команды. Но есть ещё один интересный рынок — ставки на следующий гол. Рассказываем, что это такое и как правильно заключать пари на такие исходы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что означает ставка на следующий гол?

Всё просто — вам нужно угадать, кто забьёт следующий гол в футбольном или хоккейном матче. Варианты простые: команда 1, команда 2 и никто. Делать такие ставки можно как до начала игры, так и в лайве. Ставят и на другие командные виды спорта: мини-футбол, флорбол. В баскетболе и волейболе предлагают угадать, какая команда первой доберётся до определённой очковой отметки.

Коэффициенты на таких рынках могут быть совершенно разными: всё зависит от уровня соперников и хода матча. Если фаворит забил первым, то при счёте 1:0 поставить на то, что следующий гол забьёт аутсайдер, можно будет с довольно высоким коэффициентом.

Важные моменты в ставках на следующий гол

По сути всё, что нужно, это смотреть матч и правильно оценить расстановку сил на текущий момент. Выделим основные моменты.

Мотивация. Если одна команда ведёт с устраивающим её результатом, а до конца матча не так много времени, вероятно, она будет удерживать счёт.

Давление на ворота. Бывают моменты, когда одна из команд подсела и отбивается с огромным трудом, про такие моменты ещё говорят, что гол назревает. Логично поставить на атакующую сторону.

Конечно, для таких ставок нужно смотреть матч вживую. Текстовая трансляция может быть субъективной и не давать полной картины матча, а статистика игры может и вовсе дать ложное понимание. Команда может чаще бить по воротам, но эти удары могут быть совершенно не опасными.

Почему лучше не ставить в прематче

Букмекеры предлагают такие варианты, но предсказать, как будет складываться матч, намного сложнее. Вы не знаете стартовый состав и погодные условия, а это может повлиять на тактику и стиль игры команд. Гораздо эффективнее смотреть матч вживую и делать ставку на следующий гол уже по ходу матча.

Варианты ставок на следующий гол

Есть три классических варианта: следующий гол забьют хозяева, гости и никто не забьёт. Коэффициенты на варианты могут меняться в зависимости от временного отрезка, в который сделана ставка, и расклада сил.

Некоторые букмекеры принимают ставки и на двойной исход, по классике: 1X, X2 и 12. Но эти рынки менее популярны, потому что коэффициенты на них заметно ниже.

Этот тип ставки встречается реже, потому что не пользуется особой популярностью у игроков. Причина — низкие котировки. Варианта три, как и в классическом двойном исходе: 1Х, Х2 и 12.

Иногда в линии можно встретить рынок «Следующий гол (2) забьёт…». Такие написания могут вызвать затруднения у новичков. Это значит, что букмекер принимает ставки на то, кто забьёт второй гол в матче при счёте 0:0. Предсказать это гораздо сложнее, но и коэффициенты будут выше.

Стратегии ставок на следующий гол

Ставки на гол аутсайдера. Опытные игроки играют именно по такой стратегии. Ведь большинство игроков ставят на фаворита, искусственно завышая коэффициент на гол аутсайдера. Коэффициент по такой ставке будет 2.50 или даже выше. В случае неудачи применяют классический догон — удваивают сумму ставки и делают новую. И так до победы. Модель универсальная, но помните, что догон — опасная вещь, достаточно одной серии неудач, чтобы проиграть весь банк.

Гол в меньшинстве в хоккее. Суть этой стратегии в принципе такая же, но она адаптирована именно под хоккей. Ставят на команду, в составе которой произошло удаление. Основная масса игроков ставит на команду, которая в большинстве. Коэффициент на другую команду повышается. Во-первых, нередки голы в формате 4 на 5. Во-вторых, команда вполне может отбиться в меньшинстве, а затем забить гол. Можно изучить статистику команд в меньшинстве, ставить на те, кто хорошо убивает численное превосходство соперника.

Что касается управления банком, то чаще всего используют догон. Но для новичков больше подойдет флет — стратегия с постоянной, заранее выбранной суммой ставки, не превышающей 1–2% от игрового банка.

Ставки на следующий гол в матче могут принести вам неплохой куш, если подходить к ним с умом и смотреть матчи вживую. Удачных ставок!