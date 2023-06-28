Когда ждать голы? Всё о ставках на сравнение таймов в футболе

По статистике, в футболе чаще забивают во втором тайме, чем в первом. На то есть разные причины. И, конечно, игроки на ставках пытаются использовать эту информацию в свою пользу, ведь ставки на сравнение таймов — один из самых популярных рынков. Особенно если в плане исхода нет однозначного мнения. Рассказываем, как ставить на сравнение таймов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что такое ставки на сравнение таймов в футболе

Говоря простым языком, ставка на сравнение таймов — это попытка угадать, в каком игровом отрезке будет больше голов. Таймов в футболе два, следовательно, вариантов для ставки не так много. Их всего три: результативнее первый тайм, результативнее второй и одинаковая результативность.

Если вы только начинаете делать ставки, то можете заблудиться в росписи букмекера, поскольку универсального названия для этого рынка ставок нет. К примеру, у одного букмекера вы можете сделать ставку на самый результативный тайм, а другой предложит угадать, в каком тайме будет больше голов. Это совершенно одинаковые пари, просто с разными названиями.

Как именно был забит гол, вас в данном случае не волнует, главное, чтобы его засчитали. Не обращайте внимания и на то, был ли гол в основное или в компенсированное время. Значение имеет только тайм, в котором гол состоялся.

Некоторые букмекеры предлагают ставки на индивидуальное сравнение таймов. Здесь принципы будут теми же, просто будут учитываться голы только одной, выбранной вами команды. Давайте рассмотрим все три варианта для ставок на рынке сравнения таймов.

Первый тайм результативнее второго

Краткое обозначение такого рынка — 1>2. Как мы уже сказали, по статистике, команды чаще забивают после перерыва, поэтому коэффициенты на такой вариант будут высокими, порядка 3.00.

Ставку на такой вариант можно рассматривать в случае, когда играет фаворит против аутсайдера. Топ-команда начинает матч с места в карьер, забивает несколько голов до перерыва, а во втором тайме экономит силы. Важно обратить внимание на стартовые составы, если фаворит выбрал модель с большим числом атакующих игроков, можно рискнуть и сделать ставку на то, что первый тайм будет результативнее второго.

Другой вариант — ставка на сильную команду, которая умело действует в обороне и хорошо играет по счёту. Такие команды могут забить один гол и спокойно обороняться. Правда, далеко не всегда получается предсказать, в каком именно матче будет гол в первом тайме.

Таймы равны по результативности

Или 1=2 в букмекерской линии. Здесь самые высокие коэффициенты, бывает и 4.00, но предугадать такой исход матча очень сложно.

Из стратегий можно только предложить поискать низовые матчи. Подойдёт встреча двух команд, играющих от обороны и мало забивающих. Ведь ничья 0:0 — идеальный исход для такого пари. Изучите среднюю результативность чемпионата, а затем и команд. Проследите, чтобы основные игроки, особенно в обороне, были на поле. И тогда можете рискнуть.

Второй тайм результативнее первого

Или 2>1. Самый распространённый вариант для ставки на рынке. Даже многие эксперты признаются, что делают подобный прогноз, когда не знают, на что поставить.

Логика здесь простая: до перерыва сил у игроков ещё много, усталость не даёт о себе знать, потери концентрации нет. А вот после перерыва команды подседают физически, тренеры выпускают на поле свежих игроков атаки, что приводит к созданию голевых моментов.

Другой вариант — одну из команд не устраивает результат, она вынуждена раскрываться, оголять тылы, что приводит к опасным моментам, а затем и к голам.

Но и здесь нужно внимательно подходить к выбору матча. Изучить результативность команд, статистику, посмотреть за календарём, ведь если через пару дней предстоит более важный матч, основных игроков могут и поберечь.

Как видите, ставки на сравнение таймов в футболе базируются на грамотном анализе. Только полноценное изучение статистики и предматчевой информации поможет вам остаться в плюсе на дистанции. Удачных ставок!