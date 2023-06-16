Ставки на тай-брейк в теннисе: как заработать на решающем гейме

Тай-брейк — это увлекательное и непредсказуемое завершение теннисного сета, а порой и матча. В равной игре каждый мяч может стать решающим. И современные тенденции таковы, что тай-брейков становится всё больше. И букмекеры принимают всё больше ставок на 13-й гейм. Разбираемся, можно ли заработать на таких ставках.

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Что такое тай-брейк в теннисе

Тай-брейк в теннисе — специальный укороченный гейм, который играют при счёте 6:6 в сете, чтобы определить победителя партии. Этот гейм играют до семи очков, каждый розыгрыш — это одно очко. При этом тай-брейк не может завершиться с преимуществом в одно очко, нужно, чтобы победитель имел преимущество минимум в два балла. Поэтому при счёте 7:6 на тай-брейке игра продолжится.

В парных матчах играют супер-тай-брейк, он длится до 10 очков. Теперь именно тай-брейки решают судьбу равных матчей на всех турнирах «Большого шлема». Ушли в прошлое матчи вроде поединка Джона Иснера и Николя Маю, который завершился со счётом 70:68 в пятой партии. Теннисисты играли три дня!

В теннисном календаре всё больше турниров проходит на харде. Это быстрое и неприхотливое покрытие. За ним проще ухаживать, оно подходит под любой климат. Из быстрых покрытий есть ещё трава, но травяной сезон длится всего три недели. Быстрые покрытия подходят теннисистам с сильной подачей. При этом зачастую такие игроки не столь уверенно действуют на приёме подачи соперника. Таким образом, всё больше партий завершается тай-брейком.

Ставки на тай-брейк могут быть очень выгодными, ведь коэффициент на тай-брейк в матче зачастую бывает выше двойки. Но просто так ставить на все подряд матчи мы не рекомендуем. Главное здесь — правильный анализ. Рассмотрим несколько важных аспектов для ставок на тай-брейк.

Выбор покрытия

Есть четыре основных типа покрытия, различные по своим характеристикам и скоростям. Самое быстрое — трава. Низкие отскоки, высокая скорость мяча — на траве успешны игроки с сильной подачей и хорошей игрой у сетки. И именно здесь играют много тай-брейков.

Следом идёт хард в закрытом помещении или «ковёр». Здесь мяч тоже летит быстро, а отскок низок: такие корты тоже подходят для тай-брейков.

Следом идёт открытый хард. Прежде чем делать ставки на матчи с таким покрытием, стоит изучить высказывания игроков о скорости кортов. В последнее время многие игроки жалуются на то, что открытые хардовые корты «замедляют».

Ну и, наконец, грунт. Классическое покрытие, на котором предсказать тай-брейк сложнее всего. Здесь высокие отскоки, земля замедляет скорость мяча. На первый план выходят физическая готовность: выносливость, движение. У игроков, чьё главное оружие — подача, на грунте бывают проблемы. Впрочем, это не значит, что здесь нельзя ставить на тай-брейки. Просто нужен дополнительный анализ.

Выбор игрока для ставки на тай-брейк

Покрытие — это только половина успеха. Важно и правильно выбрать игроков. В первую очередь нужно обращать внимание на теннисистов, которые очень мощно подают, но при этом слабо действуют на приёме. Обычно это парни ростом за два метра, которые плохо двигаются на корте, но принять их подачу на быстром корте — задача ужасно сложная. Символами таких игроков всё прошлое десятилетие были Иво Карлович и Джон Иснер. Сейчас хорват завершил карьеру, Иснер выступает, но его подача уже не так мощна, к тому же американца замучили травмы. Наследником Джона называли Райлли Опелку, но и он борется с повреждениями.

Очевидных кандидатур сейчас не так много, поэтому изучите статистику выступлений теннисистов на траве и харде. Посмотрите, кто хорошо держит свою подачу, но при этом сам делает мало брейков. Обращайте внимание на тех, кто старается часто выходить к сетке и не любит длинные розыгрыши на задней линии. В первой сотне игроков таких не так уж и мало.

Если встречаются два таких теннисиста — это точно наш матч! Ставьте на тай-брейк и верьте в свою удачу.

Спортивная форма и защита очков

Есть и ещё важные моменты. Нужно избегать ставок на матчи теннисистов, которые играют две-три недели подряд и проходят на турнирах далеко. Усталость накапливается, вероятность брейка возрастает. Изучайте и перемещения игрока: если перед матчем он совершил трансатлантический перелёт, риски возрастают.

Важно смотреть, играл ли теннисист на конкретном турнире в прошлом году. Если играл и прошёл далеко — ему нужно защищать очки. Он обязательно будет выкладываться. Если же ему предстоит крупный турнир на следующей неделе, текущий матч просто может быть тренировкой с повышенной ответственностью.

Следите и за медицинской картой игрока. В сети есть много сервисов, которые отслеживают травмы и медицинские тайм-ауты теннисистов. Да и сами они нередко рассказывают о повреждениях в социальных сетях. Если игрок выходит на корт после долгого перерыва, у него наверняка будут проблемы на своей подаче.

Как видите, в ставках на тай-брейки нужно учитывать множество вводных. И даже если вы всё проанализировали, может случиться так, что ставка не зайдёт. В таком случае не отчаивайтесь и продолжайте тщательно анализировать матчи. Только так вы сможете добиться плюса на дистанции. Удачных ставок!