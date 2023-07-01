«Будё-Глимт» — «Мольде». Хайкин идёт за третьим чемпионством

2 июля состоится матч 12-го тура норвежской Элитсерии «Будё-Глимт» – «Мольде». Начало – в 20:15 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Будё-Глимт» можно с коэффициентом 1.76. Успех «Мольде» оценивается аналитиками коэффициентом 4.10. Поставить на ничью предлагают за 4.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Элитсерии «Будё-Глимт» — «Мольде» 2 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Будё-Глимт» – «Мольде» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.49.

Анализ и прогноз на матч норвежской Элитсерии «Будё-Глимт» — «Мольде» (02.07.2023)

Чемпионат Норвегии по футболу продолжается. Первый круг почти завершён, и уже выделяется явный фаворит сезона. «Будё-Глимт» всерьёз оторвался от конкурентов, а в предстоящем туре примет одного из них – «Мольде». Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:15 мск.

«Будё-Глимт» этот сезон проводит с мощной мотивацией вернуть себе чемпионский титул. В 2022 году чемпионом стал как раз «Мольде». Работа над ошибками была проведена в полной мере с учётом того, что команда в первом круге не оставляет шансов практически никому. Она опережает ближайшего преследователя на восемь очков.

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В прошлом туре «Будё-Глимт» уступил середняку «Стрёмсгодсету» (0:2). Это поражение стало для него первым в сезоне. Ранее хозяева в 11 играх потеряли очки лишь один раз, сыграв вничью с «Бранном». В общей сложности у них в активе уже десять побед, шесть из которых с сухим или разгромным счётом.

«Будё-Глимт» лидирует практически по всем показателям. Оборона больших провалов не допускает и является одной из лучших. В воротах по-прежнему надёжен российский голкипер Никита Хайкин, который уже пять раз сыграл «на ноль» – лучший показатель в чемпионате. Только в четырёх матчах команда пропускала больше одного гола за встречу.

Тем не менее главным образом чёрно-жёлтые добиваются результатов благодаря феноменальному нападению. За 12 туров клуб забил 34 гола, что в среднем почти три за встречу. В семи матчах лидер чемпионата забивал три и более мячей. Особенно хорош у хозяев Амаль Пеллегрино – форвард забил 12 мячей и имел результативную серию в восемь матчей.

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«Мольде» будет сложно справиться с таким давлением, но он уже делал это неоднократно. В трёх последних очных матчах в официальных турнирах гости одерживали победы. При этом в двух встречах чемпионата Норвегии они побеждали с общим счётом 7:2. Этот клуб является одним из немногих, кто может соперничать с лидером как в атаке, так и в обороне.

Впрочем, со вторым пунктом можно ещё поспорить, так как оборона бело-голубых с недавних пор не впечатляет. Она пропустила 16 голов, что стало вторым худшим показателем в первой восьмёрке чемпионата. С середины мая «Мольде» удалось сыграть «на ноль» только два раза, пропустив даже от скромного «Одда», обладающего второй худшей атакой лиги.

Разумеется, нередко подобные провалы сказываются на результатах. «Мольде» в очередной раз слабо вкатывался в сезон, набрав лишь одно очко в четырёх стартовых турах. На текущий момент он смог нормализировать турнирную ситуацию, но стабильности всё равно нет. Гости проигрывали в матчах с аутсайдерами «Оддом» и «Олесунном». В итоге отставание от первого места выросло до десяти очков.

Во многом «Мольде» может рассчитывать на победу только за счёт активности впереди. Хотя бы с реализацией моментов проблем у него нет. В пяти из восьми последних матчей команд забивала минимум по три мяча. Другое дело, что в основном в соперниках были клубы, которые не радуют игрой на своей половине поля. Теперь же предстоит более серьёзный вызов.

В любом случае эта встреча обещает порадовать результативностью. Две атакующие команды, которые находятся в хорошей форме. За счёт домашнего статуса игры и более стабильной обороны «Будё-Глимт» выглядит фаворитом, поэтому стоит поверить в него. Предлагаем ставку на то, что хозяева не проиграют и обе забьют с коэффициентом 1.88.

Прогноз и ставка на матч Элитсерии «Будё-Глимт» — «Мольде» 2 июля 2023 года

Матч двух лучших команд прошлого сезона норвежского чемпионата. «Будё-Глимт» мощно стартовал, желая вернуть чемпионский титул, который проиграл предстоящему сопернику. Хозяева в отличной форме, демонстрируют великолепную игру в атаке и обороне. «Мольде» в защите не так хорош, однако атакующий порыв конкурента точно будет готов поддержать. Тем не менее для победы действующему чемпиону в гостях ресурсов пока не хватит. Реванш состоится.

Ставка: «Будё-Глимт» не проиграет и обе забьют за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 8.12.

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