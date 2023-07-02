Люка Ван Аш — Аслан Карацев. Француз не так прост

3 июля Люка Ван Аш и Аслан Карацев сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты отдают преимущество россиянину, коэффициент на его победу составляет 1.68. На успех француза можно поставить в букмекерских конторах за 2.19.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Люка Ван Аш — Аслан Карацев 3 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч первого круга Уимблдона Люка Ван Аш – Аслан Карацев получится упорным: ставки на тотал больше 34.5 гейма принимаются за 1.48, а тотал меньше 34.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.45. Поставить на победу россиянина со счётом 3:1 по сетам можно за 4.70.

Анализ и прогноз на матч первого круга Уимблдона Люка Ван Аш — Аслан Карацев (03.07.2023)

Начинается самый интересный турнир «Большого шлема» — Уимблдон. 3 июля в одной из встреч первого круга француз Люка Ван Аш, занимающий 79-е место в рейтинге АТР, встретится с россиянином Асланом Карацевым, 47-й ракеткой мира. Начало игры — не ранее 13:00.

Люка Ван Аш не имеет достаточного опыта выступлений на таком большом турнире. 19-летний теннисист впервые принимает участие на Уимблдоне и будет стараться показать себя во всей красе. Этот сезон складывается для него неудачно, и дальше второго круга француз не проходил ни в одном из турниров.

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В Открытом чемпионате Франции Люка Ван Аш в первом круге победил Марко Чеккинато со счётом 3:0 (6:1, 6:1, 6:3), не почувствовав сопротивления от итальянца. Однако уже в следующем матче теннисист проиграл Алехандро Давидович-Фокине — 0:3 (4:6, 3:6, 6:7). Турнир в Галле спортсмен провалил с треском, потерпев поражение от Генри Сквайра со счётом 0:2 по сетам. Немец занимает 306-е место в мировом рейтинге.

Намного удачнее Люка Ван Аш провёл турнир в Истбурне, успешно преодолев квалификацию и дойдя до второго круга. Дальше его не пустил Джеффри-Джон Вулф. Французу не хватило опыта. Матч закончился поражением со счётом 1:2 (2:6, 7:6, 1:6). Сам теннисист неоднократно говорил, что не любит выступать на травяном покрытии.

Аслан Карацев — опытный спортсмен, известность которому принёс Открытый чемпионат Австралии в 2021 году. Тогда россиянин дошёл до полуфинала, но это был его дебютный турнир «Большого шлема». Однако на траве больших успехов он не добивался.

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В нынешнем сезоне Australian Open он вылетел уже в первом круге, зато удачно выступил на «Мастерсе» в Мадриде, дойдя до полуфинала. Обыграть Ян-Леннарда Штруффа ему не удалось. Их матч закончился поражением Аслана со счётом 1:2 (6:4, 3:6, 4:6).

Также на грунте Карацев успешно прошёл квалификацию на «Ролан Гаррос». В первом круге россиянин победил Алексея Попырина 3:1 (6:3, 6:7, 6:1, 6:2). В следующем раунде он проиграл опытному американцу Фрэнсису Тиафо – 1:3 (6:3, 3:6, 5:7, 2:6). На траве в Штутгарте и Галле он также ничем выдающимся не отметился.

Карацев должен побеждать француза, но только благодаря опыту, которого у него больше. В остальном игра может получиться равной и даже продлиться больше 4.5 сета. Но мы остановимся на победе Аслана и тотале больше 3.5 сета за коэффициент 2.55. Ждём очень тяжёлого матча для россиянина.

Прогноз и ставка на матч первого круга Уимблдона Люка Ван Аш — Аслан Карацев 3 июля 2023 года

Аслан может посчитать Люку Ван Аша молодым и неопытным спортсменом. Нельзя исключать фактор недооценки, учитывая то, какой слабый сезон проводит 19-летний теннисист. Сам Карацев тоже не может похвастаться крупными победами на траве и не выглядит таким явным фаворитом, каким хотелось бы его видеть. Благодаря опыту он должен выиграть, но как минимум один сет достанется Люке Ван Ашу.

Ставка: победа Аслана Карацева и тотал больше 3.5 сета за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 16.41.

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