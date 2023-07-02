Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд. Выводы сделаны!

Поражение в предыдущем финале выбило россиянку из колеи. В этот раз она не допустит подобного.

3 июля Дарья Касаткина и Кэролайн Доулхайд сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице россиянки, коэффициент на её победу составляет 1.11. На успех американки можно поставить в букмекерских конторах за 6.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд 3 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч первого круга Уимблдона Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд не получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 2.10, а тотал меньше 19.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.68. Заключить пари на третий сет в букмекерских конторах можно за 2.80.

Анализ и прогноз на матч первого круга Уимблдона Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд (03.07.2023)

Стартует 136-й розыгрыш самого популярного теннисного турнира. На 3 июля запланировано множество интересных матчей первого круга Уимблдона. В одном из них померяются силами 11-я ракетка мира Дарья Касаткина и Кэролайн Доулхайд. Начало — не ранее 13:00 мск.

Совсем недавно Дарья Касаткина обидно уступила в финале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне Мэдисон Кис (2:6, 6:7). У россиянки был шанс переломить ход встречи, но во втором сете при счёте 6:5 она не смогла подать на победу. Американка вышла на тройной брейк-пойнт и с третьей попытки реализовала его — 6:6.

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По ходу тай-брейка Касаткина спасла четыре матчбола, но этого оказалось недостаточно. С пятой попытки Мэдисон дожала Дарью — 15:13. Стоит отметить, что на последнем матчболе розыгрыш был очень долгим. Американка атаковала, россиянка доставала тяжёлые мячи.

Сил Касаткина потратила очень много. Однако важно не только это. В начале сезона 11-я ракетка мира уже доходила до финала турнира категории WTA — в Аделаиде-2. В решающем матче она без шансов уступила Белинде Бенчич (0:6, 2:6). То поражение выбило Касаткину из колеи.

После неудачи в Аделаиде-2 Дарья по всем статьям проиграла в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии Варваре Грачёвой (1:6, 1:6). Есть опасения, что поражение в финале WTA-500 в Истбурне также негативно отразится на эмоциональном состоянии Касаткиной и приведёт к скорому вылету из Уимблдона.

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Впрочем, Дарье немного повезло с грядущей соперницей. Кэролайн Доулхайд является весьма перспективной теннисисткой. Она выиграла в одном турнире категории WTA и становилась финалисткой двух соревнований «Большого шлема». Правда, всё это в парном разряде.

В одиночном разряде Кэролайн в этом сезоне приняла участие пока только в двух турнирах — WTA-250 и WTA-500. В Монтеррее она дошла до четвертьфинала, в котором уступила Чжу Линь (3:6, 2:6). В Чарльстоне вышла в третий круг, но уступила Онс Жабер (3:6, 5:7).

Уверенности в том, что Доулхайд неплохо выступит в Уимблдоне, нет. В травяных турнирах она не принимала участия в одиночном разряде уже целых два года. И последний опыт был крайне неудачным. Кэролайн покинула WTA-250 в Ноттингеме, потерпев поражение в матче второго круга от Терезы Мартинцовой (2:6, 3:6).

Да и в целом опыт игр на турнирах «Большого шлема» у Кэролайн пока что только негативный. Лишь один раз за всю профессиональную карьеру в одиночном разряде ей удалось выйти во второй круг мэйджора — на «Ролан Гаррос» в 2018 году. Тогда она обыграла в первом круге швейцарку квалифаера Викторию Голубич (6:4, 6:4).

При таком раскладе в победе Касаткиной сомневаться не приходится. У неё гораздо больше опыта выступлений как на мэйджорах, так и на травяном покрытии в одиночном разряде. Главное — чтобы Дарья сделала выводы из провала на Australian Open в начале сезона и не утратила веру в себя после поражения в финале турнира категории WTA.

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Не исключено, что встреча затянется на три сета. Как мы уже отметили ранее, Дарья потратила много сил и концентрации на WTA-500 в Истбурне. Вероятно, она будет допускать невынужденные ошибки и проигрывать геймы. Поэтому предлагаем проверить П1 + ТБ 18.5 гейма за коэффициент 2.14.

Прогноз и ставка на матч первого круга Уимблдона Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд 3 июля 2023 года

Дарья Касаткина — фаворит. Она опытнее и техничнее. Плюс Кэролайн Доулхайд давно не играла на траве в одиночном разряде. Это покрытие не является её любимым. В то же время рассчитывать на уверенную победу россиянки не приходится. Она потратила много энергии на финал в Истбурне. Также есть опасения насчёт эмоционального состояния 11-й ракетки мира. Вряд ли она проиграет, но и быстрой победы не ждём.

Ставка: победа Дарьи Касаткиной и тотал больше 18.5 гейма за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 16.41.

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