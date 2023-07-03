Мирра Андреева – Сиюй Ван. Удачный дебют 16-летней спортсменки

4 июля 2023 года Мирра Андреева и Сиюй Ван сыграют в первом круге Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.50. Успех китайской теннисистки оценивается в 2.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Мирра Андреева – Сиюй Ван 4 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Мирра Андреева – Сиюй Ван не получится упорным. Тотал больше 21.5 гейма идёт за 1.93, а тотал меньше 21.5 гейма — за 1.87. Заключить пари на то, что Андреева выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч Уимблдона Мирра Андреева – Сиюй Ван (04.07.2023)

Главный теннисный турнир на травяном покрытии уже стартовал. 4 июля в первом круге встречаются Мирра Андреева и китаянка Сиюй Ван. Начнётся игра не ранее 13:00 мск.

16-летняя спортсменка продолжает покорять новые высоты в профессиональном теннисе. Она готовится к своему четвёртому турниру на высшем уровне. В прошлом году дебют получился не слишком уверенным. В Тунисе в трёх сетах она проиграла Анастасии Потаповой, но с тех пор прогрессировала, добираясь минимум до третьего круга в Мадриде и на «Ролан Гаррос».

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Как правило, Андреева противостоит теннисисткам, которые гораздо выше неё в рейтинге. При этом держится убедительно. В Испании со второй ракеткой мира Ариной Соболенко она сделала всё, что могла, но уступила со счётом 0:2 (3:6, 1:6), а в Париже взяла сет у Кори Гауфф — 1:2 (7:6, 1:6, 1:6). В силу возраста россиянка по-прежнему совершает много невынужденных ошибок, но это нормально.

Уимблдон для Мирры станет серьёзным вызовом. К траве за короткий срок привыкнуть сложно. Мирра признавалась, что поначалу чувствовала себя некомфортно, а на первой тренировке упала три раза. С этим могут быть проблемы, однако за счёт таланта и возросшего мастерства россиянка должна справиться с такими мелочами. Тем более что квалификацию к турниру она прошла убедительно.

Андреева провела на траве три матча и лишь в последнем затратила для победы больше времени, чем хотела. Испанке Росе Висенс Мас она отдала четыре гейма, а француженке Хлоэ Паке — три. Немка Тамара Корпач хорошо действовала при ударах навылет, но сил ей хватило только на второй сет. В итоге Мирра победила со счётом 2:1 (7:5, 5:7, 6:2).

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Соперница по первому кругу ей досталась отнюдь не простая. Сиюй Ван занимает 73-е место в мировом рейтинге, но не так давно находилась в топ-50. Всё благодаря успешному прошлому сезону. Трофеев китаянка до сих пор не выигрывала, однако на восьми турнирах она пять раз доходила минимум до третьего круга. За этот период обыгрывала даже Марию Саккари и Викторию Азаренко.

Тем не менее в нынешнем сезоне у Ван наступил спад. Теннисистка выиграла только 9 из 23 встреч. В Мадриде и Риме у неё лучшие показатели на дистанции, но на грунте китаянка в целом выступает гораздо сильнее. Трава для неё точно не самое любимое покрытие.

В прошлом году на Уимблдоне Сиюй Ван без шансов проиграла в первом круге. За последний месяц она выступала в Ноттингеме, Бирмингеме и Истбурне – в четырёх встречах всего одна победа. Она совершает много двойных ошибок — в среднем больше четырёх за матч — и не всегда грамотно контролирует темп.

Мирра Андреева игрой доказала свою состоятельность. В первом матче ошибок не избежать, Ван опытнее и физически в хорошей форме. Но едва ли китаянка возьмёт больше восьми геймов. Предлагаем ставку на победу Мирры Андреевой и тотал меньше 20.5 гейма за 2.80.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Мирра Андреева – Сиюй Ван 4 июля 2023 года

16-летняя Мирра Андреева дебютирует в основной сетке Уимблдона. Россиянка пока лишь привыкает к травяному покрытию, но с каждой тренировкой она чувствует себя комфортнее. В квалификации Мирра особых трудностей не испытала – любые ошибки компенсирует талантом и желанием. Сиюй Ван, в свою очередь, на этом покрытии пока не впечатляет, одержав одну победу в четырёх матчах. Она постарается сыграть на опыте, но этого будет мало.

Ставка: победа Мирры Андреевой и тотал меньше 20.5 гейма за 2.80.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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