Даниил Медведев – Адриан Маннарино. Через тернии к звёздам!

Расклад не в пользу россиянина, но такое было уже не раз.

6 июля Даниил Медведев – Адриан Маннарино сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом российского спортсмена: коэффициент на его победу составляет 1.22, а на француза можно поставить за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Даниил Медведев – Адриан Маннарино 6 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч второго круга Уимблдона Даниил Медведев – Адриан Маннарино получится упорным: ставки на тотал больше 34.5 гейма принимаются за 1.58, а тотал меньше 34.5 гейма оценён экспертами в 2.23. Ставку на победу россиянина с точным счётом 3:1 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 3.60, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч второго круга Уимблдона Даниил Медведев – Адриан Маннарино (06.07.2023)

Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев встретится с Адрианом Маннарино во втором круге Уимблдона-2023.

В первом круге Медведев играл с Артуром Фери. Не сказать, что матч получился простым для россиянина, но выиграл он всухую по сетам – 3:0. За это время Даниил сделал семь эйсов, но допустил три двойные ошибки. Зато реализовал 50% брейк-пойнтов.

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В первом круге Маннарино победил Александра Шевченко со счётом 3:0 по сетам. Француз контролировал ход матча с самого начала, дважды в каждом сете взяв подачу соперника, и выиграл 6:3, 6:3, 6:2. В целом он не испытал большого сопротивления, но сам допустил пять двойных ошибок.

Интересно, что Маннарино ведёт у Медведева со счётом 4-2 в личных встречах. На недавнем турнире в Хертогенбосхе француз обыграл россиянина 2:1 (4:6, 6:4, 6:2).

Медведев подвергся серьёзному испытанию со стороны Фери в предыдущем раунде, но сумел справиться с агрессивным и более молодым соперником. Россиянин сделал 45 виннерсов и допустил 30 невынужденных ошибок.

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Маннарино уже давно портит нервы Медведеву. Четыре из шести очных встреч проходили на траве, причём француз выиграл три из них, включая последнюю. В этом сезоне Даниил неубедительно играет на траве, в основном из-за позиции при возврате и неправильных перемещений по корту.

Подача Медведева также была не такой мощной, как прежде. Если он вернёт уверенность и силу, то у него будут шансы обыграть Маннарино. Он уже однажды побеждал француза на траве, так что если всё встанет на свои места, то удастся поправить статистику личных встреч.

Не стоит думать, что такой теннисист, как Медведев, не будет учиться на своих ошибках и совершенствоваться. У россиянина есть шанс, если он внесёт необходимые коррективы для победы. Однако, исходя из их последних результатов и личных встреч, француз сможет забрать как минимум один сет.

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Ставка: победа Медведева и оба выиграют хотя бы один сет за 2.15.

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