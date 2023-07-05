«Ростов» — «Динамо» Махачкала. Работа Карпина впечатляет

Ростовчане выиграли в двух последних матчах, забивая ровно по четыре гола. Это ещё не конец!

6 июля состоится товарищеский матч «Ростов» — «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 1.80. Шансы махачкалинцев оценили в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Динамо» Махачкала 6 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ростов» — «Динамо» Махачкала получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Ростов» — «Динамо» Махачкала (06.07.2023)

В ожидании старта сезона-2023/2024 РПЛ клубы проводят товарищеские матчи. В одной из встреч 6 июля «Ростов» будет играть с «Динамо» Махачкала. Несмотря на разные уровни первенств команд, всё равно будет интересно наблюдать за их матчем.

«Ростов» минувший сезон провёл неплохо, но мог закончить его в тройке лучших клубов РПЛ. Однако концовку подопечные Карпина испортили, проиграв в четырёх из пяти встреч. По итогу ростовчане заняли четвёртое место в турнирной таблице с отставанием в одно очко от «Спартака».

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«Динамо» Махачкала проводило отличный сезон в Первой лиге и даже имело шансы пройти в стыковые матчи за право участвовать в РПЛ. К сожалению, клуб не смог получить лицензию РФС 1 и в концовке розыгрыша сильно сдал. Махачкалинцы потерпели поражения в трёх последних встречах и попрощались с мечтой. Они финишировали на восьмом месте.

Валерий Карпин спокойно готовится к началу нового сезона, но клуб пока не подписал никаких крупных контрактов. По всей видимости, тренер «Ростова» не собирается отходить от плана и будет вновь делать упор на российских футболистов – это похвально.

Жёлто-синие провели две товарищеские встречи и порадовали болельщиков победами. В первой игре «Ростов» победил «Форте» со счётом 4:2. Голы забивали Голенков, Осипенко, Тугарев и Комличенко.

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В следующей контрольной встрече подопечные Карпина разгромили «Черноморец» со счётом 4:1. Комличенко оформил дубль, а Ионов отдал на него две результативные передачи. Таким образом, «Ростов» забил восемь голов за два матча. Испугает ли такая статистика махачкалинцев?

«Динамо» провело три товарищеские встречи и ни в одной из них не проиграло. Команда показывает, что готова к новому сезону и вызову. Она вновь попробует побороться за места в верхней части турнирной таблицы и получение лицензии. Почему бы нет?

В первой контрольной встрече они сыграли вничью с «Ахматом», а затем обыграли «Чайку» со счётом 3:1. Всё бы хорошо, но после этой игры 1 июля было объявлено об уходе главного тренера команды. Горан Алексич решил не продлевать контракт с клубом. Стоит его поблагодарить за проделанную работу, ведь именно сербский специалист вывел «Динамо» в Первую лигу и почти провёл в РПЛ.

В последнем матче махачкалинцы разгромили «Форте» со счётом 3:0. Все три мяча были забиты во втором тайме. Таким образом, команда хорошо подготовилась к игре с ещё одним клубом из РПЛ. Сможет ли она показать красивый футбол?

Даже оставшись без главного тренера, махачкалинцы не бросили играть и победили в последней встрече. «Ростов» будет хорошо подготовлен и превосходит соперника по уровню мастерства. «Динамо» забивало в двух последних встречах ровно по три мяча, а ростовчане по четыре. Не сомневаемся в результативности этой игры и рекомендуем взять тотал больше 3.5 мяча за 2.90.

Прогноз и ставки на матч «Ростов» — «Динамо» Махачкала 6 июля 2023 года

Команды понимают, что контрольная встреча помогает наработать связки, посмотреть новичков или наиграть новую схему. Несмотря на товарищеский характер матча, они будут действовать агрессивно в атаке, и это нравится болельщикам. Суммарно подопечные Карпина забили восемь голов в двух последних играх, а махачкалинцы – шесть за этот же отрезок времени. Поэтому берём ставку на тотал больше 3.5 мяча за 2.90.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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