«Торпедо» — «Рубин». Клотет проверит Рахимова на готовность к РПЛ

8 июля состоится товарищеский матч «Торпедо» — «Рубин». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.30. Шансы москвичей оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Рубин» 8 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Торпедо» — «Рубин» (08.07.2023)

8 июля московское «Торпедо» проведёт матч с казанским «Рубином». Начало встречи запланировано на 15:00 мск. Команды проходят подготовку к новому сезону и продолжают просмотр новых сочетаний, тактик и открыты к экспериментам. Будет интересно понаблюдать за их игрой в этом матче.

Так долго болельщики «Торпедо» радовались возвращению команды в РПЛ, но клуб оказался не готов к этому. По итогам минувшего сезона московская команда заняла последнее место и вылетела в Первую лигу. За 30 туров она одержала всего три победы и лишь четыре раза сыграла вничью.

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Жозеп Клотет не смог спасти автозаводцев от этой участи, но руководство продолжает оказывать ему доверие. По их мнению, специалист сможет вернуть «Торпедо» обратно в РПЛ. В межсезонье ему предстоит проделать колоссальную работу по улучшению игры клуба, чтобы с ходу влиться в сезон и выбиться в лидеры.

Если кто-то покидает Российскую Премьер-Лигу, то другой клуб должен её пополнить. Одним из таких оказался «Рубин», возвращения которого ожидали не только болельщики из Казани, но и в разных уголках России. Рубиновые заняли первое место по итогам минувшего сезона и получили путёвку в РПЛ.

Рашид Рахимов остаётся руководить казанским клубом и должен соответствовать новому уровню. Недавно «Рубин» подписал защитника сборной Черногории Игора Вуячича. Кроме того, команда взяла Рыбуса из «Спартака». В будущем планируются ещё трансферы, которые будут не менее интересными.

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«Торпедо» провело четыре товарищеские встречи, но результаты оставляют желать лучшего. Сначала автозаводцы победили свой дубль со счётом 1:0, но уже в следующей игре потерпели поражение от «Нефтехимика» — 1:2. В матче с «Акроном» клуб уступал уже после 29-й минуты– 0:2. Однако после этого сумел собраться и выгрыз ничейный результат благодаря голам Стефановича и Рейна.

В последней встрече «Торпедо» ждал соперник сложнее. Им стал московский «Спартак», которого все изначально считали безоговорочным фаворитом. Автозаводы вели с хорошим отрывом – 2:0. Красно-белые забили только на 59-й минуте, после чего у клуба всё равно оставались шансы на победу. Смазанной получилась концовка. В добавленное к матчу время Мозес забил второй мяч и сравнял счёт на табло – 2:2.

«Рубин» только начинает проводить контрольные встречи. На его счету один товарищеский матч с «КАМАЗом». Казанцы пропустили первыми, но быстро пришли в себя и одержали волевую разгромную победу со счётом 5:1. Один из голов забил новичок – Вуячич. Это говорит о том, что трансферная компания рубиновых – правильная.

В шести последних очных матчах обе команды забивали, а в четырёх из них забивалось не менее трёх мячей. Учитывая слабую оборону автозаводцев, пропускающую по два гола в последних трёх встречах, и рвение футболистов «Рубина», предлагаем сделать ставку на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — «Рубин» 8 июля 2023 года

Одна команда выбыла из РПЛ, а другая вернулась в элитную лигу. Уже в этой встрече рубиновым нужно доказать, что они сильнее автозаводцев и смогут надолго задержаться в РПЛ. Легко не будет, ведь «Торпедо» недавно сыграло вничью со «Спартаком» и будет в хорошем настроении. Оборона остаётся слабым местом Клотета, но его можно компенсировать атакой. К тому же большая часть последних очных встреч клубов заканчивалась минимум тремя голами. Поэтому ставим на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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