Ига Свёнтек — Элина Свитолина. Путь украинки прервётся

11 июля Ига Свёнтек и Элина Свитолина сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты отдают преимущество польке, коэффициент на её победу составляет 1.15. Шансы украинки оценили коэффициентом 5.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Ига Свёнтек — Элина Свитолина 11 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч 1/4 финала Уимблдона Ига Свёнтек – Элина Свитолина не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.35, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.52. Поставить на победу польки со счётом 2:0 по сетам можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона Ига Свёнтек — Элина Свитолина (11.07.2023)

Уимблдон переходит к решающим стадиям, и уже 11 июля пройдут матчи 1/4 финала. В одной из встреч полька Ига Свёнтек, занимающая первое место в рейтинге WTA, встретится с украинкой Элиной Свитолиной – 76-й ракеткой мира. Начало встречи — не ранее 13:00.

Лидер мирового рейтинга WTA находится в прекрасной форме и не собирается сбавлять обороты. В текущем сезоне Ига выиграла три трофея, но один из них — в турнире «Большого шлема». Она является чемпионкой «Ролан Гаррос». Полька обыграла в финале чешскую спортсменку Каролину Мухову со счётом 2:1 (6:2, 5:7, 6:4).

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Кроме того, она выиграла турниры WTA-500 в Штутгарте и Дохе. Не всегда Свёнтек удавалось побеждать, но до финалов она доходила гораздо чаще. В текущем сезоне она выходила в заключительный раунд в пяти соревнованиях, но в двух потерпела поражения.

Элина Свитолина тоже не осталась без трофеев в 2023 году. Она уже стала победительницей турнира в Страсбурге. В финале украинка обыграла Анну Блинкову со счётом 2:0 (6:2, 6:3). Неплохой путь проделала теннисистка в Открытом чемпионате Франции, добравшись до четвертьфинала. В нём она уступила Арине Соболенко – 0:2 (4:6, 4:6).

Однако по пути к белорусской спортсменке Свитолина обыграла ряд достойных соперниц. Она вновь одержала победу над Блинковой и смогла выиграть у Дарьи Касаткиной. Всё это говорит о хорошей подготовке. В маленьких турнирах Элина долго не задерживалась, за исключением Страсбурга. Похоже, берегла силы для ТБШ. Судя по результатам выступлений на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, она в хорошей форме.

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Лишь малая часть спортсменок может дать достойный отпор Свёнтек, ведь она первая ракетка мира. По пути к 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании Ига обыграла таких соперниц, как Чжу Линь, Сара Соррибес-Тормо и Петра Мартич – всех всухую по сетам 2:0. Небольшие трудности возникли с 12-м номером рейтинга. Белинда Бенчич забрала первый сет, но в оставшихся двух проиграла.

Свитолина проделала тяжёлый путь к четвертьфиналу Уимблдона. По пути она выиграла у американок Винус Уильямс и Софьи Кенин – со счётом 2:0. Также обыграла бельгийку Элисе Мертенс – 2:1.

Намного напряжённее и труднее была игра в четвёртом круге с белорусской спортсменкой Викторией Азаренко. 20-я ракетка мира победила в первом сете со счётом 6:2, но затем в упорной борьбе уступила в оставшихся двух – 4:6 и 6:7. Сколько сил потратила украинка? Видимо, много.

Перед очным матчем обе спортсменки нахваливали друг друга. Свитолина назвала Игу величайшей чемпионкой и хорошим человеком. Свёнтек высказалась про украинку как про очень терпеливую и достойную соперницу. Матч Элины был более энергозатратным, да и результаты у неё хуже, чем у первой ракетки мира. Поэтому рекомендуем поставить на победу польки, но далеко не простую – со счётом 2:1. Всё-таки терпения Свитолиной не занимать.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Ига Свёнтек — Элина Свитолина 11 июля 2023 года

Обе спортсменки устали в последних встречах и хотят выдохнуть. Однако времени не так много, как хотелось бы. Ига выиграла в четвёртом круге, затратив только физические силы, а вот Свитолина на боится распыляться в эмоциях и раздражаться. Она может быть истощена морально. Несмотря на всё, между соперницами сложились тёплые отношения. Ждём близкий и обоюдный матч, в котором выиграет сильнейший – это Ига Свёнтек, но один сет проиграет. Рекомендуем поставить на победу польки со счётом 2:1.

Ставка: Ига Свёнтек выиграет со счётом 2:1 за 4.30.

Экспресс с коэффициентом 7.58.

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