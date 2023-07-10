Янник Синнер — Роман Сафиуллин. Россиянин познал секрет успеха

Оказалось, что ему просто нужно было поверить в себя, и всё получилось. Неужели всё так просто?

11 июля Янник Синнер и Роман Сафиуллин сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты отдают преимущество итальянцу, коэффициент на его победу составляет 1.15. Шансы россиянина оценили коэффициентом 5.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Янник Синнер — Роман Сафиуллин 11 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч 1/4 финала Уимблдона Янник Синнер – Роман Сафиуллин получится упорным: ставки на тотал больше 34.5 гейма принимаются за 1.75, а тотал меньше 34.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.95. Поставить на победу итальянца со счётом 3:1 по сетам можно за 3.50.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона Янник Синнер — Роман Сафиуллин (11.07.2023)

Уимблдон переходит к решающим стадиям, и уже 11 июля пройдут матчи 1/4 финала. В одной из встреч россиянин Роман Сафиуллин, занимающий 92-е место в рейтинге АТР, встретится с итальянцем Янником Синнером – восьмой ракеткой мира. Начало встречи — не ранее 13:00.

Синнер последние четыре года не остаётся без трофеев. В текущем сезоне он победил на турнире в Монпелье. Сетка была довольно простой, и было бы странно, если итальянец не смог бы одержать победу на соревнованиях. Он ещё два раза в текущем сезоне выходил в финалы, но проигрывал в них Даниилу Медведеву. Это было в Майами и Роттердаме.

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На траве у Янника не складывалось. В Хертогенбосхе он вылетел в четвертьфинале, потерпев поражение от Эмиля Руусувуори со счётом 0:2 (3:6, 4:6). В Галле Синнер вновь дошёл до 1/4 финала, проиграв Александру Бублику, но отказавшись от продолжения во втором сете. Теперь его ждёт третий подряд четвертьфинал турнира на траве – продолжится ли тенденция?

Сафиуллин проводит свой лучший сезон в карьере и, несомненно, рад этому. Хотя на харде и грунте у него совсем не сложилось. Дальше третьего круга в турнирах на этих покрытиях россиянин не проходил, а порой лишался шансов уже после первых встреч.

Вылетел с первого круга Роман и на травяном турнире в Галле. Если тогда он уступил сильному Ян-Леннарду Штруффу, то на Мальорке потерпел поражение во втором круге от Ллойда Джорджа Харриса. Африканский теннисист занимает место за пределами топ-250 рейтинга АТР и мало кому известен. Несмотря на это, Сафиуллин проиграл ему всухую по сетам – 0:2 (6:7, 3:6).

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Что движет россиянином на Уимблдоне? Он показывает великолепные результаты. В самом начале турнира Роман победил Роберто Баутиста-Агута в очень упорном матче со счётом 3:2 по сетам. В двух следующих встречах были соперники попроще – Корентен Муте и Гидо Пелья. Обоих он обыграл всухую – 3:0.

В четвёртом круге Сафиуллин одержал победу над Денисом Шаповаловым – 3:1 (3:6, 6:3, 6:1, 6:3). После матча канадский теннисист похвалил россиянина и сказал, что, видимо, Роману удобнее выступать на травяном покрытии и спортсмен всё делает хорошо. Однако он не забыл упомянуть своё колено, из-за которого, по его словам, было невыносимо играть.

Янник – молодой, но очень талантливый спортсмен. Откровенно говоря, с сеткой на Уимблдон ему повезло гораздо больше, чем Сафиуллину. В соперниках итальянца не было теннисистов, занимающих место в рейтинге АТР выше 79-го. Он выиграл у Хуана Мануэля Серундоло, Диего Шварцмана, Кентена Алиса и Даниэля-Элаи Галана. Всех, кроме француза, победил всухую по сетам – 3:0.

Если отталкиваться от уровня спортсменов, то у Синнера вновь проходной соперник, ведь Сафиуллин занимает 92-е место в рейтинге АТР. Но если посмотреть отдельно на показатели выступлений на Уимблдоне, то Роман далеко не прост. К слову, эти теннисисты встречались в прошлом году, и итальянец одержал победу – 2:0 (7:6, 6:3).

Хватит ли запаса сил у Сафиуллина на победу в матче с таким серьёзным соперником, как Синнер – трудно сказать. Выиграть хотя бы один сет у него – запросто! Поэтому возьмём ставку на то, что оба теннисиста выиграют хотя бы один сет за коэффициент 1.75. Исключать сенсационную победу Романа тоже не будем, пожелаем ему удачи!

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Не исключено, что Роман мог бы давно встать в один ряд с лучшими. В одно время о нём говорил даже Рублёв, но отмечал, что у него есть всё, кроме уверенности в себе. Сафиуллин признавал это. Возможно, ему удалось заточить свой характер или помогла вера близкого человека.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Янник Синнер — Роман Сафиуллин 11 июля 2023 года

Роман Сафиуллин великолепно проводит Уимблдон и даже неожиданно для многих. Он уже добрался так далеко и в недавнем интервью признался, что продолжает жить в дешёвом отеле и даже не знает, сколько получит призовых. Синнер перед встречей лестно отозвался о россиянине и выразил уверенность, что ему будет тяжело. У итальянца полно опыта – с этим не поспоришь. Поэтому подстрахуемся ставкой на то, что оба спортсмена выиграют минимум один сет за 1.75.

Ставка: оба выиграют хотя бы один сет за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 7.58.

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