Онс Жабер — Арина Соболенко. До звания первой ракетки мира рукой подать

13 июля 2023 года Онс Жабер и Арина Соболенко сыграют в полуфинале Уимблдона. Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение белоруске: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.68. Успех тунисской теннисистки оценивается аналитиками в 2.46.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Онс Жабер – Арина Соболенко 13 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Онс Жабер – Арина Соболенко не получится упорным. Тотал больше 22.5 гейма идёт за 2.05, а тотал меньше 22.5 гейма — за 1.94. Заключить пари на то, что Соболенко выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 2.45.

Анализ и прогноз на матч Уимблдона Онс Жабер – Арина Соболенко (13.07.2023)

На Уимблдоне начинается самое интересное. В борьбе за трофей остались лишь четыре спортсменки, которые 13 июля поспорят за выход в финал. В вечернем матче встретятся Онс Жабер и Арина Соболенко. Начало – не ранее 17:00 мск.

Онс Жабер в данный момент показывает свой лучший теннис за последний год. Тунисская теннисистка справилась с травмами, которые беспокоили её с зимы, и вновь стремительно поднимается в мировом рейтинге. Пока она на шестом месте и до рекордного второго, как в прошлом году, далеко, но с мотивацией и волей к победе у неё всё в порядке.

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В четвертьфинале Жабер обыграла Елену Рыбакину – действующую чемпионку Уимблдона. Она сумела собраться после первого проигранного сета и в двух других отдала казахстанке всего лишь пять геймов – 2:1 (6:7, 6:4, 6:1). Это символично, ведь в прошлом сезоне именно ей Онс проиграла в финале. Реванш получился достойным!

Онс снова набрала форму во второй половине сезона. Она неудачно выступила на Открытом чемпионате Австралии, обидно проиграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос», но в Лондоне не позволяет усомниться в своём мастерстве. Жабер плохо готовилась к Уимблдону, провалив турниры в Берлине и Истбурне, но это в прошлом.

В трёх из пяти матчей Уимблдона Онс не отдавала соперницам больше шести геймов, и встречи не длились более полутора часов. Она допускала очень мало ошибок – даже в матче с Рыбакиной туниска сделала всего две двойных и 16 невынужденных ошибок. Однако великолепно действовала на своей подаче, показав хороший процент, и реализовала половину из возможных брейк-пойнтов.

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Впрочем, теперь Жабер предстоит более серьёзный вызов в матче с одной из самых неудобных соперниц. Арина Соболенко первый и единственный раз проиграла в личных встречах три года назад на «Ролан Гаррос» в трёх сетах. С тех пор в трёх матчах в Абу-Даби, на Уимблдоне и Итоговом чемпионате всего в одном случае был какой-то намёк на борьбу.

Этот сезон для Арины складывается как нельзя лучше. Она второй раз подряд вышла в полуфинал главного теннисного турнира на траве. Соболенко победила на Открытом чемпионате Австралии, хорошо показала себя в Париже и теперь стремится выиграть четвёртый титул в сезоне.

Если белоруска пробьётся в финал, то она официально станет первой ракеткой мира. Перед матчем её спросили, чего она желает больше, и ответ был очевиден – ей нужен и финал, и первая строчка в мировом рейтинге. Арина связывает с Уимблдоном большие надежды, так как год назад выступить в Лондоне не получилось. Она в отличной форме, и никто не помешает совершить прорыв.

Стоит отметить, что сетка у Соболенко не была простой – Варвара Грачёва, Анна Блинкова, Екатерина Александрова и Мэдисон Кис теннисистки высокого класса, каждая из которых могла преподнести сенсацию. Тем не менее только Грачёва навязала борьбу и выиграла один сет. С мощной подачей Арины пока никому не удавалось справиться.

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Соболенко логично считается фаворитом этого матча, она практически на пике и в шаге не только от заветного финала, но и от первого места в рейтинге. Онс Жабер тоже жаждет реванша за три поражения подряд в очных встречах, туниска способна затянуть игру и справиться с подачей соперницы. Поэтому предлагаем ставку не на результат, а на тотал больше 2.5 сета за 2.36.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Онс Жабер – Арина Соболенко 13 июля 2023 года

Предстоящий полуфинал видится наиболее интригующим из оставшихся. Онс Жабер набрала ход после неудачной первой половины сезона. Она одержала уверенную волевую победу над действующей чемпионкой Уимблдона и теперь намерена поквитаться с другой соперницей. Арина Соболенко, в свою очередь, пока на турнирах «Большого шлема» и вовсе не проваливалась. Она снова зашла так далеко на траве, а в случае выхода в финал станет первой ракеткой мира. Встреча получится очень напряжённой.

Ставка: тотал больше 2.5 сета за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 12.61.

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