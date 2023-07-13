Россия — Иран. Алсу Абдуллина заведёт трибуны в Казани

14 июля состоится товарищеский матч женских сборных Россия — Иран. Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиянок в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.01. Шансы иранок оценены экспертами в 56.0. Ставки на ничью принимаются за 17.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Россия — Иран 14 июля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Россия — Иран получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. В случае, если забьют гости, сыграет коэффициент 3.90. Если не забьют — коэффициент 1.21. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 4.80.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Россия — Иран (14.07.2023)

Постепенно женский футбол обретает всё бóльшую популярность. В России уровень его развития пока что не очень высок, но всё ещё впереди. На 14 июля запланирован первый в истории российского женского футбола матч со сборной Ирана. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Центральный» в Казани в 15:30 мск.

Этим летом женская сборная России провела два товарищеских матча с Китаем. В обеих встречах она потерпела поражения, но с минимальным счётом — 1:2 и 0:1. Результаты можно назвать неплохими, если учесть, что «стальные розы» неоднократно выигрывали Кубок Азии, а также становились призёрами Олимпийских игр.

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Кроме того, встречи проходили в Китае. Подопечные Юрия Красножана позднее признались, что не привыкли играть в таких климатических условиях — с повышенной влажностью. В целом они продемонстрировали хороший по качеству футбол. В обоих случаях были близки к тому, чтобы зацепиться как минимум за ничью.

В концовках у россиянок было множество возможностей сравнять счёт, но подвела реализация. Не случится ли того же в предстоящем матче? Гарантий нет. С результативностью у подопечных Красножан дела обстоят не лучшим образом. В последних 10 играх во всех турнирах они не забивали более двух голов в основное время.

Впрочем, во всех этих встречах россиянки выступали на выезде. Предстоящий матч станет для них первым на домашнем стадионе за последние два года. Более того, впервые за сборную в столице родного Татарстана сыграет полузащитница «Челси» Алсу Абдуллина.

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Она является первой и единственной россиянкой, выступающей в чемпионате Англии. За несколько лет в составе «аристократов» Алсу дважды стала чемпионкой страны, а также выигрывала Кубок. В предстоящей встрече она наверняка выступит с особым воодушевлением.

Женская сборная Ирана — менее опасный и сильный соперник, чем Китай. Начала она год крайне неудачно. В трёх матчах на Кубке Азии команда не одержала ни одной победы. Сначала сыграла вничью с Индией (0:0). Затем потерпела два крупных поражения — во встречах как раз с Китаем (0:7) и с Тайванем (0:5).

Затем национальной женской команде Ирана не удалось выиграть чемпионат CAFA. В стартовых трёх турах она уверенно обыграла Кыргызстан (1:0), Таджикистан (5:0) и Туркменистан (4:0). Но вот в решающем матче с Узбекистаном иранки потерпели поражение со счётом 0:1 и остались без титула.

После этого иранки провели ещё четыре матча — по два с Беларусью и с Мьянмой. По одному разу они сыграли вничью (в обоих случаях 1:1), в двух других встречах одержали победы 1:0.

При таком раскладе явным фаворитом видится сборная России. В последних девяти матчах во всех турнирах она уступила только Китаю и Бельгии (0:1). Также было две ничьих с Беларусью (2:2 и 0:0). Поставить на победу подопечных Красножана и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02.

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Большого количества голов не ждём. После поражений в матчах с Тайванем и Китаем иранки провели работу над ошибками и сделали упор на качестве в обороне. В последних восьми матчах они пропустили только три мяча.

Прогноз и ставки на матч Россия — Иран 14 июля 2023 года

У сборной России лучше результаты на дистанции. Плюс встреча состоится в Казани, где главная звезда национальной команды наверняка будет испытывать эмоциональный подъём. Большого количества забитых мячей от подопечных Красножана не ждём. У них есть некоторые проблемы с реализацией, плюс иранки в последнее время редко пропускают. Предлагаем поставить на победу россиянок.

Ставка: победа России и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 12.61.

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