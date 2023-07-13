Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Россия — Иран, прогноз на товарищеский матч 14 июля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Россия — Иран. Алсу Абдуллина заведёт трибуны в Казани
Михаил Коробов
Россия — Иран: прогноз на товарищеский матч
Аудио-версия:
Комментарии
Двукратная чемпионка Англии впервые сыграет на исторической арене родного города. Болельщики не пожалеют, что пришли.

14 июля состоится товарищеский матч женских сборных Россия — Иран. Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиянок в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.01. Шансы иранок оценены экспертами в 56.0. Ставки на ничью принимаются за 17.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Россия — Иран 14 июля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Россия — Иран получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. В случае, если забьют гости, сыграет коэффициент 3.90. Если не забьют — коэффициент 1.21. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 4.80.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Россия — Иран (14.07.2023)

Постепенно женский футбол обретает всё бóльшую популярность. В России уровень его развития пока что не очень высок, но всё ещё впереди. На 14 июля запланирован первый в истории российского женского футбола матч со сборной Ирана. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Центральный» в Казани в 15:30 мск.

Джокович на пути к финалу:
Янник Синнер — Новак Джокович. Серб в ударе!
Янник Синнер — Новак Джокович. Серб в ударе!

Этим летом женская сборная России провела два товарищеских матча с Китаем. В обеих встречах она потерпела поражения, но с минимальным счётом — 1:2 и 0:1. Результаты можно назвать неплохими, если учесть, что «стальные розы» неоднократно выигрывали Кубок Азии, а также становились призёрами Олимпийских игр.

Лионель Месси заявил, что секрет его футбольного долголетия в менталитете.

Кроме того, встречи проходили в Китае. Подопечные Юрия Красножана позднее признались, что не привыкли играть в таких климатических условиях — с повышенной влажностью. В целом они продемонстрировали хороший по качеству футбол. В обоих случаях были близки к тому, чтобы зацепиться как минимум за ничью.

В концовках у россиянок было множество возможностей сравнять счёт, но подвела реализация. Не случится ли того же в предстоящем матче? Гарантий нет. С результативностью у подопечных Красножан дела обстоят не лучшим образом. В последних 10 играх во всех турнирах они не забивали более двух голов в основное время.

Сколько забьёт Хаверц в «Арсенале»:
«Нюрнберг» — «Арсенал». Кай Хаверц готов проявить себя
«Нюрнберг» — «Арсенал». Кай Хаверц готов проявить себя

Впрочем, во всех этих встречах россиянки выступали на выезде. Предстоящий матч станет для них первым на домашнем стадионе за последние два года. Более того, впервые за сборную в столице родного Татарстана сыграет полузащитница «Челси» Алсу Абдуллина.

Семак оценил шансы Клаудиньо сыграть с ЦСКА в Суперкубке России.

Она является первой и единственной россиянкой, выступающей в чемпионате Англии. За несколько лет в составе «аристократов» Алсу дважды стала чемпионкой страны, а также выигрывала Кубок. В предстоящей встрече она наверняка выступит с особым воодушевлением.

Женская сборная Ирана — менее опасный и сильный соперник, чем Китай. Начала она год крайне неудачно. В трёх матчах на Кубке Азии команда не одержала ни одной победы. Сначала сыграла вничью с Индией (0:0). Затем потерпела два крупных поражения — во встречах как раз с Китаем (0:7) и с Тайванем (0:5).
Затем национальной женской команде Ирана не удалось выиграть чемпионат CAFA. В стартовых трёх турах она уверенно обыграла Кыргызстан (1:0), Таджикистан (5:0) и Туркменистан (4:0). Но вот в решающем матче с Узбекистаном иранки потерпели поражение со счётом 0:1 и остались без титула.

После этого иранки провели ещё четыре матча — по два с Беларусью и с Мьянмой. По одному разу они сыграли вничью (в обоих случаях 1:1), в двух других встречах одержали победы 1:0.

Что будет с Беллингемом в «Реале»:
Беллингем оправдает пятый номер, под которым за «Реал» играл Зидан
Беллингем оправдает пятый номер, под которым за «Реал» играл Зидан

При таком раскладе явным фаворитом видится сборная России. В последних девяти матчах во всех турнирах она уступила только Китаю и Бельгии (0:1). Также было две ничьих с Беларусью (2:2 и 0:0). Поставить на победу подопечных Красножана и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02.

Кафанов: Губерниев хотел уничтожить Карпина, но у него ничего не вышло.

Большого количества голов не ждём. После поражений в матчах с Тайванем и Китаем иранки провели работу над ошибками и сделали упор на качестве в обороне. В последних восьми матчах они пропустили только три мяча.

Прогноз и ставки на матч Россия — Иран 14 июля 2023 года

У сборной России лучше результаты на дистанции. Плюс встреча состоится в Казани, где главная звезда национальной команды наверняка будет испытывать эмоциональный подъём. Большого количества забитых мячей от подопечных Красножана не ждём. У них есть некоторые проблемы с реализацией, плюс иранки в последнее время редко пропускают. Предлагаем поставить на победу россиянок.

Ставка: победа России и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 12.61.

Кузяев рассказал, почему согласился перейти во французский «Гавр».

Кварацхелия стал самым дорогим футболистом из стран бывшего СССР.

Серхио Рамос может продолжить карьеру в бразильском «Фламенго».

«Фейеноорд» отказывается платить «Динамо» отступные за Арсена Захаряна.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023