«Зенит» — ЦСКА. Семак всё рассчитал

Сине-бело-голубые разозлили армейцев ситуацией с Марио и наверняка вывели их из стабильного состояния.

15 июля состоится матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА. Начало – в 17:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами сине-бело-голубых: поставить на победу петербуржцев можно за 1.85. Успех москвичей оценивается коэффициентом 4.20. Поставить на ничью предлагают за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА 15 июля 2023 года

Аналитики склоняются к тому, что матч «Зенит» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.94. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.18. Гол армейцев доступен с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА (15.07.2023)

OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал 15 июля 2023, суббота. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА состоится 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Сергей Карасёв в 17:00 мск даст стартовый свисток. Команда Сергея Семака стала чемпионом РПЛ в минувшем сезоне.

Сине-бело-голубые хорошо поработали над повышением конкуренции в составе. К ним уже присоединились полузащитники Александр Коваленко и Ду Кейрос, а переход Марио Фернандеса на завершающей стадии. Также «Зенит» подписал форварда «Коринтианса» Педро Энрике Силву дос Сантоса, но он присоединится к команде в феврале 2024 года по достижении совершеннолетия.

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По слухам, в ближайшее время состав может пополнить 19-летний вингер «Фламенго» Виктор Уго. Сообщается также об интересе российского клуба к Анибалу Исмаэлю Морено, который сейчас выступает за аргентинский «Расинг».

Сине-бело-голубые продемонстрировали неплохие результаты в предсезонном турнире. «Зенит» стартовал с победы над азербайджанским «Нефтчи» (3:1), но уже в следующей встрече проиграл сербской «Црвене Звезде» со счётом 1:2. В последнем матче с «Фенербахче» подопечные Семака добыли победу лишь в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:3 пен.).

ЦСКА здорово прибавил под началом Владимира Федотова. Благодаря весеннему рывку в чемпионате России — набрали 29 очков из 39 возможных — армейцы завершили сезон на второй строчке в чемпионате, а также победили в Кубке. Это лучший результат московской команды за последние несколько сезонов.

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Федотов смог не только повысить надёжность обороны, но и решил проблемы с низкой реализацией. На отрезке в 12 туров РПЛ армейцы на семь пропущенных мячей ответили 26 забитыми. Они завершили сезон с третьими показателями интенсивности прессинга и количества передач в штрафной соперников. Огромный вклад в результативность команды весной внесли полузащитник Иван Обляков (6+3) и нападающий Фёдор Чалов (9+4).

Сборы красно-синие начали с разгромной победы над «Нефтехимиком» (4:0), но подходят к старту сезона после двух крупных поражений от московского «Динамо» со счётом 0:5 и 3:6, которые показали уязвимые места в обороне ЦСКА. Однако было это в Братском кубке.

«Зенит» и ЦСКА провели 64 очные встречи. Петербуржцы записали в актив 28 побед, и 17 матчей закончились вничью. Разность забитых и пропущенных мячей — 88:70 в пользу сине-бело-голубых.

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«Зенит» был лучшей атакующей командой России в прошлом сезоне. Учитывая, что петербуржцы провели предсезонные сборы в более конкурентной среде и продемонстрировали сравнительно лучшие результаты, то они предпочтительнее в качестве фаворитов. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Зенита» за 1.85 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА 15 июля 2023 года

«Зенит» подошёл к старту сезона в неплохой форме. Команда Сергея Семака продемонстрировала неплохие результаты, несмотря на глубокую ротацию состава в условиях высокой конкуренции. Учитывая оставшиеся проблемы ЦСКА в обороне, рекомендуем ставку на победу «Зенита» за 1.85 по линии «Фонбет», а за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Зенит» победит за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 12.61.

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