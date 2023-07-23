Экспресс на РПЛ с коэффициентом 8.61: Абаскаль уверен в «Спартаке», Игнашевич осторожен

Пришло время для третьего игрового дня нового сезона РПЛ. Вчерашние матчи подарили интригу и были результативными. Чего ждать от сегодняшних матчей? Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.61 на встречи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Прогноз на матч «Спартак» – «Оренбург»

«Спартак» не смог в прошлом сезоне в полной мере оправдать свои амбиции. Команда Гильермо Абаскаля попала в тройку, но концовку сезона всё равно провела вяло, пустив вперёд себя ЦСКА. Теперь испанский тренер предпримет ещё одну попытку доказать всем, что красно-белые под его руководством способны бороться даже за чемпионство.

Главную проблему клуб пока не решил – нового центрального защитника в составе нет и придётся вновь играть от нападения. В товарищеских матчах хозяева пропускали по два гола даже от «Торпедо» и «Акрона». Впрочем, в такой встрече «Спартак» в любом случае будет давить и стараться забить как можно больше.

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«Оренбург» в противоречивом состоянии после ухода главного тренера Марцела Лички. Иржи Ярошик остаётся верен атакующему стилю игры, при нём бело-синие также много забивают и пропускают, но прежней системности пока не видно. В матчах с топ соперниками гости могут не справиться. В первом домашнем матче «Спартак» способен победить с уверенным счётом, поэтому рассмотрим его победу с форой (-1.5) с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч «Ростов» – «Факел»

Если основываться только на вывеске, которая говорит об игре явного фаворита и аутсайдера, интриги здесь почти нет. Тем не менее это совсем не так. «Ростов» вступает в новый сезон с большими надеждами после того, как не удалось попасть в тройку сильнейших в прошлом розыгрыше. Команда Валерия Карпина практически не понесла потерь, но неплохо укрепилась опытными футболистами, которые помогут ей вновь претендовать на высокие места.

И всё же оценить уровень готовности ростовчан пока сложно, ведь в товарищеских матчах они встречались только с соперниками ниже классом – «Форте», «Черноморец», «Динамо» из Махачкалы и дважды «Факел». При этом с воронежцами жёлто-синие как выиграли, так и проиграли. «Огнеопасные» исторически являются одним из самых неудобных соперников для хозяев, в прошлом сезоне они не уступили ни разу и в четырёх последних встречах в основное время также не проигрывали.

Абаскаль поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Оренбургом».

Подопечные Вадима Евсеева одержали пять побед в семи играх под его руководством, а в пяти из шести матчах не пропускали голов. Если гостям удастся засушить игру, то в лучшем случае «Ростов» на классе забьёт один мяч. Поэтому рассмотрим ставку «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.90.

Прогноз на матч «Сочи» – «Балтика»

«Сочи» в прошлом сезоне долго искал себя и экспериментировал с разными тренерами. Легендарный Курбан Бердыев команде не подошёл, поэтому теперь ставка делается на более молодого и перспективного Дмитрия Хохлова, который пока тоже не смог впечатлить. Южанам частично повезло с календарём, ведь первый матч с новичком РПЛ не должен сулить проблем дома.

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Однако это лишь на первый взгляд. «Балтика» очень амбициозна. Эта команда тоже любит и умеет играть в атаке, а в Первой лиге ей равных по данному показателю не было. В среднем калининградцы забивают почти два мяча за встречу. Оборона «Сочи» далека от идеала и летом усиления никакого толком не получила, поэтому стоит ждать обоюдной результативности. Ставка на обе забьют идёт с коэффициентом 1.85.

Экспресс на матчи 23 июля

Ставка 1: победа «Спартака» над «Оренбургом» с форой (-1.5) за 2.45.

Ставка 2: одна команда не забьёт в матче «Ростов» – «Факел» за 1.90.

Ставка 3: обе забьют в матче «Сочи» – «Балтика» за 1.85.

Общий коэффициент: 2.45 Х 1.90 Х 1.85 = 8.61.

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