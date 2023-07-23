Бразилия — Панама. Марта воодушевляет на подвиги

24 июля состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин Бразилия — Панама. Начало — в 14:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение бразильянкам: коэффициент на их победу с форой (-1.5) составляет 1.08, а на панамских футболисток с форой (+1.5) можно поставить за 7.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч женского ЧМ-2023 Бразилия — Панама 24 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч Бразилия – Панама получится результативным: ставки на тотал больше 3.5 мяча принимаются за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.95. Ставку на победу бразильянок с точным счётом 4:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Бразилия — Панама (24.07.2023)

Бразилия рассчитывает начать свой поход на женском чемпионате мира с убедительной победы над Панамой в эти выходные.

Бразилии ещё не удавалось выиграть женский чемпионат мира, и теперь она попала в относительно лёгкую группу, состоящую из Панамы, Ямайки и Франции. Француженки будут непростым испытанием, но в остальных матчах бразильянки должны легко набрать по три очка.

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Всё внимание в составе сборной Бразилии на этом чемпионате мира приковано к Марте — лучшему бомбардиру в истории женских чемпионатов мира. Шестикратная лучшая футболистка года по версии ФИФА забила 17 голов в финальных турнирах чемпионатов мира с 2003 года и заявила, что этот турнир, скорее всего, станет для неё последним.

Главный тренер не гарантирует, что Марта сможет выходить в стартовых составах, ведь ей уже 37 лет и выдерживать такой темп сложнее. Бразилии пришлось нелегко в 2023 году. Она проиграла два матча на Кубке Шебелиева — Канаде (0:2) и США (1:2), а единственной победой на этом турнире стала встреча с Японией со счётом 1:0.

Однако с тех пор Бразилии удалось победить Германию в товарищеском матче – 2:1 и чилийскую женскую сборную – 4:0. В финальной встрече Финалиссимы с Англией Андресса Алвес на 93-й минуте сравняла счёт, а затем в серии пенальти на стадионе «Уэмбли» бразильянки всё-таки уступили.

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Что касается Панамы, то в 2023 году дела у неё обстоят ещё хуже. В этом сезоне «красный прилив» потерпел уже четыре поражения, причём три из них пришлись на последний месяц — июнь.

Панама уступила колумбийкам со счётом 0:2, но затем с ними же сыграла вничью – 1:1. В следующей встрече команде удалось крупно обыграть Гибралтар.

По иронии судьбы вскоре после этого Панама проиграла по всем статьям испанкам со счётом 0:7, а недавно потерпела поражение от Японии — 0:5. «Красный прилив» также выиграл матчи квалификации плей-офф женского чемпионата мира, победив в полуфинале сборную Папуа-Новой Гвинеи (2:0), а в финале — сборную Парагвая (1:0).

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Для бразильянок не должно стать проблемой забить минимум пять голов в ворота слабой сборной Панамы, которой минимум столько же забивали Испания и Япония. Марта мотивирует даже своим присутствием, как сказал главный тренер Бразилии. Пусть будет так, предлагаем взять индивидуальный тотал «королев самбы» больше 4.5 мяча за 2.10 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

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