«Челси» — «Боруссия» Д. Результаты Почеттино впечатляют!

3 августа состоится товарищеский матч «Челси» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами лондонцев: поставить на победу «синих» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Шансы дортмундцев оценили в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Боруссия» Дортмунд 3 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют лондонцы, сыграет коэффициент 1.20. Гол дортмундцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Челси» — «Боруссия» Дортмунд (03.08.2023)

В Европе полным ходом идут подготовка к новому сезону и трансферная компания. 3 августа «Челси» на стадионе «Солджер Филд» будет играть с «Боруссией» Дортмунд в товарищеском матче. Начало встречи запланировано на 3:30 мск. Такие матчи нельзя пропускать, даже если они проходят ночью.

Дортмундцы провели почти великолепный сезон. Если бы не ничья в последнем туре Бундеслиги, они стали бы чемпионами. Только из-за этого чёрно-жёлтые пустили вперёд «Баварию», уступив ей по дополнительным показателям. Сложно представить, в каком состоянии были на тот момент футболисты и тренерский штаб.

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В межсезонье «Боруссия» неплохо заработала, продав в «Реал» Мадрид Джуда Беллингема. 20-летний полузащитник в прошлом сезоне забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в Бундеслиге. Мадридцы заплатили за него € 103 млн. В ответ руководство чёрно-жёлтых поставило подпись в контракте с Марселем Забитцером. Приобретение хорошее.

«Челси» сезон-2022/2023 АПЛ провалил и вызвал волну негатива. Новые боссы команды сорили деньгами, приобретая дорогостоящих футболистов, в которых видели будущее. Однако это направление оказалось кардинально неправильным и привело к краху лондонцев. Не помогла даже смена тренеров. В конце попробовали дать шанс Лэмпарду, но и тот не справился с нагрузкой, а может быть, ему нужно было больше времени.

В итоге «синих» возглавил Почеттино, и уже можно сказать с уверенностью, что у него всё получается. Команда с ходу избавилась от ненужных футболистов, которых оказалось достаточно много. Ушли Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Калиду Кулибали, Кристиан Пулишич и Эдуард Менди. Но это лишь малая часть из тех, кто покинул расположение «аристократов».

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Без входящих трансферов «Челси» не остался и подписал контракты с Кристофером Нкунку и Николасом Джексоном. Также готовится сделка по обмену Лукаку на Влаховича. Судя по информации источников, на данном этапе обсуждаются сумма и пункты по сделке, ведь между футболистами есть разница в возрасте.

«Аристократы» провели четыре товарищеские встречи, не проиграв ни в одной из них. Подопечные Почеттино крупно обыграли «Рексем» со счётом 5:0, затем победили «Брайтон» — 4:3 и сыграли вничью с «Ньюкаслом» — 1:1. В последнем матче «Челси» выиграл у «Фулхэма» со счётом 2:0.

Отдельной похвалы заслуживают новички клуба. Джексон за четыре товарищеские встречи забил два мяча и отдал три результативные передачи. Нкунку отметился тремя голами. Показалось, что начал доверять тренер Михаилу Мудрику, провалившему прошлый сезон. Украинец отыграл по 45 минут в двух играх, забив один гол. Но в последнем матче он просидел на скамейке запасных.

«Боруссия» выиграла все пять контрольных матчей с общей разницей 21:5 – невероятно! Вот только у дортмундцев были относительно слабые соперники — три клуба из низших дивизионов Германии, а также команда из USL США. В последней встрече «шмели» получили достойного соперника – «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Чёрно-жёлтые пропустили первыми, но быстро пришли в себя и уже к концу первого тайма вели со счётом 2:1. Дониэлл Мален оформил дубль, а один из пасов отдал Забитцер. Во второй половине игры дортмундцы пропустили, но на 71-й минуте всё-таки вышли вперёд. Победный мяч забил Мукоко с передачи Ройса.

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В прошлом сезоне эти команды провели два матча в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Челси» прошёл «Боруссию» со счётом 2:1 по сумме двух встреч. Мы считаем, что эта игра получится результативной. Команды демонстрируют отличные результаты в предсезонке и ещё не проигрывали. Однако в обороне у каждой есть брешь, которой атакующие футболисты воспользуются. Предлагаем ставку на ОЗ + ТБ 2.5 мяча за 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Челси» — «Боруссия» Дортмунд 3 августа 2023 года

Сложно выделить победителя в такой паре. Обе команды ещё не проигрывали в товарищеских матчах и неплохо укрепили составы. С таким атакующим потенциалом и исполнителями наверняка найдётся немало вариантов вскрыть даже самую надёжную оборону. Мы предполагаем, что матч закончится тоталом больше 2.5 мяча, а также забьют оба клуба.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 12.31.

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