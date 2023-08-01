«Астана» — «Динамо» Загреб. Бабаян в безвыходном положении

0:4 бывшему тренеру ЦСКА у хорватов не отыграть. Лучше сосредоточиться на чемпионской гонке с «Ордабасы».

2 августа состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Загреб. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу загребцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех астанчан оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Загреб 2 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Астана» — «Динамо» Загреб не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Загреб (02.08.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 2 августа состоятся семь ответных матчей второго квалификационного раунда. В самом раннем из них на стадионе «Астана-Арена» в Казахстане «Астана» примет загребское «Динамо».

В первом матче астанчане потерпели разгромное поражение со счётом 0:4. Хорваты весь матч владели инициативой и атаковали. Был эпизод с попаданием мяча в перекладину, также очень много выручал Йосип Чондрич. Если бы не его классная игра, счёт был бы неприличным.

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«Горожане», в свою очередь, за весь матч не создали ни одного толкового момента. Был, конечно, в концовке отрезок, когда они поднажали и нанесли несколько ударов, но все они не представляли серьёзной угрозы. Встреча показала, что столкнулись команды абсолютно разного класса.

Удастся ли «Астане» хотя бы взять реванш в ответной встрече? До недавнего времени она виделась яркой неуступчивой командой, которая постепенно прогрессирует под руководством бывшего тренера ЦСКА Григория Бабаяна. В первом раунде квалификации Лиги чемпионов она прошла «Динамо» Тбилиси (1:1 и 2:1).

Однако проблемы у «Астаны» начались ещё на внутренней арене. Совсем недавно она вылетела из Кубка Казахстана, уступив в полуфинале «Ордабасы» (1:0 и 0:2). Кроме того, жёлто-синие потеряли очки в последних двух матчах чемпионата страны. Они сыграли вничью с «Атырау» (0:0) и уступили «Кызыл-Жару» (0:1).

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Из-за неудач «горожане» отстали от лидирующего «Ордабасы» на три очка. При этом у соперника есть матч в запасе. Удастся ли астанчанам хотя бы зацепиться за ничью в грядущей игре или Бабаяну стоит сосредоточиться на внутренней арене и постараться обогнать «Ордабасы»? Следующий матч в чемпионате Казахстана состоится уже через три дня.

В прошлом сезоне загребское «Динамо» сумело выйти в групповой этап Лиги чемпионов. На предыдущих стадиях оно обыграло «Шкупи» из Северной Македонии (2:2 и 1:0), «Лудогорец» (2:1 и 4:2), а также «Будё-Глимт» (0:1 и 4:1 ДВ). Также синие стали чемпионами Хорватии.

Летом загребское «Динамо» пережило смену главного тренера. Должность занял Игор Бишчан, длительный период времени возглавлявший до этого сборную Хорватии до 21 года. В дебютном матче наставнику достался сильный соперник — «Хайдук». Его подопечные уступили со счётом 1:2.

Однако Бишчан быстро исправился. Помимо «Астаны», «Динамо» разгромило «Истру 1961» (3:0). В обеих встречах забитыми мячами отметился Лука Иванушец. В игре с «Истрой» он записал на свой счёт один гол, а во встрече с «горожанами» оформил хет-трик.

Велика вероятность, что забьёт 24-летний хавбек и в предстоящем матче. По итогам минувшего сезона он стал лучшим бомбардиром загребского «Динамо». Поставить на то, что загребцы одержат победу, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

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Не исключено, что Бишчан прибегнет к экспериментам и выделит игровое время молодёжи. Однако даже при таком раскладе в победу его подопечных верится больше, чем в то, что «Астана» не проиграет. История очных встреч насчитывает три матча, и во всех хорваты всухую обыграли казахстанцев.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Загреб 2 августа 2023 года

«Астана» без шансов уступила в первом матче. Несмотря на то что ответная встреча состоится в Казахстане, скорее всего, жёлто-синие проиграют вновь. В последнее время у них улучшились результаты в чемпионате Казахстана. Счёт 0:4 «горожанам» вряд ли удастся отыграть. Так, может, им лучше сосредоточиться на внутренней арене? У загребского «Динамо» на порядок качественнее поставлена командная игра, а также выше класс состава и уровень первенства. Также всецело на его стороне история очных встреч.

Ставка: победа «Динамо» Загреб за коэффициент 2.00.

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