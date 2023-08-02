«Шэмрок Роверс» — «Ференцварош». По Черчесову не скучают

Станислава Саламовича уволили, а команда как будто окрылилась.

3 августа состоится матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош». Начало — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: коэффициент на победу «зелёных орлов» составляет 2.35, а на «обручи» можно поставить за 3.00. Ставки на ничью принимают за 3.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош» 3 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.88. Ставку на победу «зелёных орлов» со счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 8.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош» (03.08.2023)

3 августа «Шэмрок Роверс» принимает «Ференцварош» на стадионе «Таллахт» в Дублине. Это будет ответная встреча второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Хозяева поля подходят к этому матчу, находясь в плачевном состоянии: поражение в Венгрии со счётом 0:4 в первом матче означает, что «обручи» не могут выиграть в шести последних встречах во всех соревнованиях. Более того, их серия поражений насчитывает четыре игры.

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В последнее время «Шэмрок Роверс» переживает голевую засуху: он не смог забить в пяти из шести последних матчей во всех соревнованиях.

Последние результаты ирландской команды в еврокубках обнадёживают, поскольку она не смогла победить в девяти встречах, семь из которых завершились поражениями.

Большую роль в этом сыграла слабая атака: за восемь игр в еврокубках «обручи» забили всего один мяч. В последнее время «Ференцварош» демонстрирует нестабильные результаты: из последних шести матчей во всех соревнованиях он выиграл два раза и столько же потерпел поражения.

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Однако «зелёные орлы» поддерживают тенденцию к большому количеству забитых голов: в пяти из шести последних встреч с участием клуба было забито более 2.5 мяча.

Однако в этом сезоне «Ференцварош» уже выбыл из Лиги чемпионов, уступив в первом квалификационном раунде «КИ Клаксвику» с общим счётом 0:3. Руководство так разозлилось, что уволило главного тренера – Станислава Черчесова.

«Зелёным орлам» не нужна победа, но они её получат. Нет сомнений, что разобранный « Шэмрок Роверс» выжмет все силы ради победы, но это приведёт к такому же сценарию, как в первой игре. Ставим на победу «Ференцвароша» и тотал больше 2.5 мяча за 3.90 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ференцварош» и тотал больше 2.5 мяча за 3.90.

Экспресс с коэффициентом 12.31.

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