«Орхус» — «Брюгге». Яремчук получит шанс?

Украинец не попал в заявку на первые два матча нового сезона. У тренера есть повод для ротации, а значит, может сыграть Роман.

3 августа состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Орхус» — «Брюгге». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Брюгге» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Орхуса» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на Лигу конференций.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги конференций «Орхус» — «Брюгге» 3 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Орхус» — «Брюгге» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Орхус» — «Брюгге» (03.08.2023)

В сентябре стартует групповой этап еврокубков. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. На 3 августа запланировано множество ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них «Орхус» примет «Брюгге». Начало — в 20:00 мск.

В первой встрече, которая проходила в Бельгии, «Орхус» потерпел разгромное поражение со счётом 0:3. За весь матч он нанёс только три удара, ни один из которых не угодил в створ. «Брюгге», в свою очередь, нанёс целых 15 ударов, 11 из которых пришлись в створ. Чудом не забил больше.

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Голкиперу «белых» опытному Йесперу Хансену стоит отдать должное. Он парировал несколько очень непростых ударов. Однако стараний 38-летнего датчанина оказалось недостаточно. Чёрно-синие играючи разобрали соперника, не дав ему даже надежды на то, что ответная игра сложится иначе.

Впрочем, это совсем не удивительно. Когда-то «Орхус» выигрывал трофеи и был одной из сильнейших команд чемпионата Дании. Однако те времена давно прошли. Сейчас «белые» являются завсегдатаями середины турнирной таблицы первенства. В прошлом сезоне им достаточно сильно повезло.

Суть в том, что «Мидтьюлланн» по итогам регулярного чемпионата не попал в плей-офф. Обычно именно он вместе с «Копенгагеном» представляет Данию на международной арене. «Орхус» за последние 10 лет только два раза принимал участие в еврокубках. В обоих случаях ему не удалось пробраться даже дальше второго квалификационного раунда.

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«Брюгге» намного сильнее и успешнее, чем «Орхус». Последние несколько лет он регулярно доставлял проблемы даже очень сильным соперникам в групповом этапе Лиги чемпионов. В минувшем сезоне чёрно-синие даже сенсационно вышли в плей-офф турнира, оставив за бортом мадридский «Атлетико» и «Байер».

Тем не менее дальше 1/8 финала «Брюгге» пройти не удалось. Он уступил «Бенфике» (0:2 и 1:5), после чего угодил в чёрную полосу. В результате клуб финишировал лишь на четвёртом месте как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Вследствие этого впервые за долгое время не получил путёвку в Лигу чемпионов.

Летом чёрно-синие пережили смену главного тренера. Должность занял перспективный норвежский 47-летний специалист Ронни Дейла. Ранее он выигрывал чемпионат и Кубок Норвегии, дважды брал золотые медали в чемпионате Шотландии и, наконец, становился обладателем Кубка МЛС.

Дейла очень быстро освоился в «Брюгге». Правда, после разгромной победы во встрече с «Орхусом» его подопечные сыграли вничью с «Мехеленом» (1:1) на домашнем стадионе. Впрочем, чёрно-синие выиграли по владению мячом, а также создали гораздо больше потенциально голевых моментов. Немного подкачала реализация. Плюс не хватило банального везения.

В предстоящем матче «Брюгге» наверняка одержит победу. Поставить на его успех можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40. Особую важность имеет предстоящий матч для нападающего сборной Украины Романа Яремчука, присоединившегося к «Брюгге» летом прошлого года.

Карьера Яремчука пошла на спад после ухода из «Бенфики». За последние 16 матчей в минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии он не забил ни одного мяча. В итоге форвард потерял место в основе национальной команды, а также не был включён в заявку на первые два матча «Брюгге» в новом сезоне.

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Дейла заявил, что всеми силами старается вернуть украинца на прежний уровень. Тренер подчеркнул, что, пока футболист заслуживает его доверие, дверь всегда будет открыта. В недавней товарищеской встрече Яремчук помог чёрно-синим с крупным счётом обыграть «Хейстом» (22:0). Форвард отметился шестью забитыми мячами. Велика вероятность, что он получит шанс в ответном матче с «Орхусом».

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Орхус» — «Брюгге» 3 августа 2023 года

Даже на домашнем стадионе «Орхус» не представляет серьёзной угрозы для «Брюгге». У него гораздо хуже комплектация состава и результаты на дистанции. Первая встреча наглядно показала, что разница в классе слишком велика. Новый тренер чёрно-синих может спокойно экспериментировать и предоставлять игровое время футболистам вроде Яремчука. На итоговом результате это отразиться не должно.

Ставка: победа «Брюгге» за коэффициент 2.40.

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