«Оренбург» — «Урал». Виктор Гончаренко будет недоволен

5 августа состоится матч 3-го тура РПЛ «Оренбург» — «Урал». Начало игры – в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение оренбуржцам: поставить на их победу можно за 2.13, а шансы екатеринбуржцев оценили в 3.16. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Оренбург» — «Урал» 5 августа 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.71, а на тотал меньше 2.5 мяча принимают ставки за 2.16. На гол «Оренбурга» дают коэффициент 1.17, а если забьёт «Урал», сыграет 1.30. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Оренбург» — «Урал» (05.08.2023)

Чемпионат России набирает обороты. Настало время матчей 3-го тура РПЛ. Обратим внимание на встречу на стадионе «Газовик», где местный «Оренбург» померяется силами с «Уралом» из Екатеринбурга. Стартовый свисток раздастся в 17:30 мск.

Хозяева поля в прошлом сезоне проиграли только два домашних матча. Во многом это заслуга Марцела Лички, который сделал «Оренбург» одной из самых интересных команд РПЛ. Однако чешский специалист ушёл на повышение в московское «Динамо».

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Новый тренер Иржи Ярошик, назначенный по рекомендации Лички, попытался сохранить стиль и структуру игры «Оренбурга», но результаты пока плачевные. В двух встречах клуб набрал всего одно очко, а в матче Кубка России крупно уступил ЦСКА (0:6), заканчивая встречу в меньшинстве после двух удалений.

Однако не всё так плохо. «Оренбург» был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Спартака» и даже вёл в счете до 76-й минуты, но упустил преимущество и проиграл – 2:3. Победный гол москвичи забили уже в добавленное ко второму тайму время.

В игре с поднявшимся из Первой лиги «Рубином» оренбуржцы проспали первый тайм, но во втором смотрелись значительно лучше соперника – больше владели мячом, чаще и опаснее били по воротам. Однако казанцы, которые вели в счёте, не дотерпели 10 минут, чтобы одержать первую в сезоне победу. Результат – 1:1.

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Отметим также, что оба матча РПЛ «Оренбург» провёл в гостях, в то время как ближайший соперник «горожан» начинал чемпионат двумя домашними встречами, которые принесли им четыре очка. Три из них особо ценны – «Урал» победил ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года.

Во 2-м туре екатеринбуржцы не смогли взломать оборону «Пари НН», хотя были очень близки к тому, чтобы добыть победу. Виктор Гончаренко сетовал на то, что его подопечные медленно и сумбурно действовали с мячом в центре поля. В матче с «Оренбургом», который на своём стадионе будет действовать от атаки, медлительность может дорого обойтись екатеринбуржцам.

Отметим также, что «Урал» проиграл на выезде «Локомотиву» в Кубке России (1:2), несмотря на то что Виктор Гончаренко, в отличие от многих его коллег, не стал делать обширную ротацию для матча этого турнира. Так что фактор чужого поля не стоит сбрасывать со счетов.

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При Марцеле Личке домашние матчи «Оренбурга» редко бывали скучными. Его преемник пока не показывает столь же впечатляющих результатов, но стиль команды вновь подарит зрителям результативный футбол. Поставим на то, что хозяева поля как минимум не уступят при тотале больше 2.5 мяча. Ставки на такое сочетание событий принимаются с коэффициентом 2.43.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Оренбург» — «Урал» 5 августа 2023 года

«Урал» набрал четыре очка в первых двух матчах РПЛ, даже одержав победу над ЦСКА. Однако оба этих матча были домашними, тогда как выездная встреча Кубка России закончилась поражением от «Локомотива». «Оренбург» пока не впечатляет, но на своём поле сыграет столь же зрелищно, как и в минувшем сезоне. Потенциал, чтобы добыть минимум ничью, у команды Иржи Ярошика есть.

Ставка: «Оренбург» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.43.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

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