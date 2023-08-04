Арсен Захарян забьёт в топ-5 чемпионатов? Про трансфер в «Челси» пора забыть

Информация о том, что Арсен Захарян может стать игроком «Челси», появилась ещё летом прошлого года. Однако переход сорвался из-за экономических санкций против России. С тех пор эта тема поднималась неоднократно.

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Некоторые уже перестали верить в то, что трансфер случится, но эксперты предлагают коэффициенты на это событие. Если россиянин забьёт в топ-5 чемпионатов в сезоне-2023/2024, сыграет 1.85. Столько же букмекеры предлагают на, что это событие не состоится.

Этим летом появилась новая надежда на то, что хавбек пополнит состав «аристократов». Слухи связывают его с несколькими топовыми командами. Давайте попробуем разобраться — есть ли у Арсена шансы перебраться в состав команды из топ-5 лиг в ближайшем будущем или говорить об этом пока рано?

Захарян был одной ногой в «Лацио»

Недавно переговоры московского «Динамо» с «Лацио» по трансферу Арсена находились на продвинутой стадии. Сообщалось, что римский клуб выбрал россиянина в качестве приоритетного подписания этим летом. Ради этого он вроде как даже отказался от кандидатуры Даити Камады, находящегося в статусе свободного агента.

Дело дошло до того, что стали известны условия личного контракта полузащитника с «орлятами». Однако переход всё-таки сорвался. Спортивный директор «Лацио» назвал причиной, побудившей отказаться от Захаряна, то, что у клуба нет места для игрока не из Евросоюза. Вот только, думается, корень проблемы на самом деле заключается не в этом. Иначе зачем вообще было вести переговоры?

Что насчёт перехода в ПСВ?

После этого появилась информация о том, что Арсен может перебраться в состав ПСВ, который рассматривает россиянина в качестве замены перешедшему в «ПСЖ» Ксави Симонсу. Сообщается, что команда из Эйндховена уже сделала предложение московскому «Динамо». Она готова выложить за Захаряна € 12 млн.

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Приоритетной целью ПСВ на позицию Симонса был полузащитник «Милана» Шарль Де Кетеларе, который, судя по слухам, перейдёт на правах аренды в «Аталанту». Затем появилась инсайдерская информация от ED, в которой утверждается, что от трансфера Захаряна нидерландцы отказались.

А как же «Челси»?

После срыва переговоров с «Лацио» Арсен стал на шаг ближе к переходу в состав «Страсбурга». Сообщается, что трансфер курирует агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда — Рафаэла Пимента.

Недавно владельцы «Челси» приобрели «Страсбург», после чего он стал использоваться в качестве фарм-клуба «аристократов». Пимента работает в интересах лондонского клуба. Если эта сделка состоится, новый сезон Арсену в случае перехода придётся провести в составе французского клуба. Согласится ли он на это?

Переходить, ждать новых предложений или остаться в «Динамо»?

Перед Захаряном открывается спектр возможностей. Он может остаться в составе московской команды, в которой является ведущим игроком. Также у полузащитника есть возможность ещё немного подождать, и, возможно, поступит предложение получше, чем переход в ПСВ или «Страсбург».

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В любом случае Арсену пока что закрыт путь в топ-5 чемпионатов. Причин сразу несколько — политика, высокая стоимость футболиста и, конечно же, возраст. Захаряну всего 20 лет. На его счету нет ни одного матча в еврокубках, а также отсутствует опыт выступлений в других чемпионатах.

Ставка: Арсен Захарян не забьёт в топ-5 чемпионатов в сезоне-2023/2024 за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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