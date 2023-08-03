Джейк Пол — Нейт Диаз. Бывшая звезда UFC станет лёгкой добычей блогера

Бой по правилам бокса между популярным блогером Джейком Полом и звездой UFC Нейтом Диазом состоится 6 августа 2023 года в Далласе (США). Поединок будет длиться 10 раундов вместо запланированных восьми.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Джейк Пол — Нейт Диаз

Бой по правилам бокса между Джейком Полом и Нейтом Диазом состоится 6 августа 2023 года в Далласе (США).

Во сколько начало боя Пол — Диаз

Предполагается, что поединок между Джейком Полом и Нейтом Диазом начнётся не раньше 5:00 мск 6 августа 2023 года.

По какому каналу покажут бой Джейк Пол — Нейт Диаз, где смотреть прямой эфир

Бой покажут на Showtime. Информации о трансляции поединка Пол — Диаз на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Джейк Пол — Нейт Диаз

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом Джейка Пола. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.25. Шансы Нейта Диаза оценили коэффициентом 4.13. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 21.0.

Прогноз на бой Джейк Пол — Нейт Диаз

6 августа в Далласе пройдёт интригующий поединок между популярной медийной персоной Джейком Полом и главным скандалистом UFC Нейтом Диазом. Ещё несколько лет назад блогер своими попытками войти в мир бокса вызывал лишь жёсткий троллинг. Однако к 2023 году он доказал, что является серьёзным и опасным бойцом.

Его соперник Нейт Диаз проделывает обратный маршрут. Из одного из лучших участников турниров UFC он переместился в раздел криминальной хроники. 38-летний Диаз стал участником резонансной драки в апреле текущего года и оказался на волосок от реального тюремного заключения.

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На одном из спортивных мероприятий Нейт вёл себя неподобающим образом и напал на человека. Он применил один из удушающих приёмов, нанеся свой жертве серьёзные травмы. А ведь завершил Диаз карьеру в UFC вполне по-чемпионски.

В четырёх последних боях Нейт одержал две уверенные победы. Удушающим приёмом он одолел Тони Фергюсона, а в бою с Энтони Петтисом судьи единогласно приняли сторону Диаза. Справиться с Хорхе Масвидалем и действующим чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом 38-летнему ветерану не удалось.

Весьма вероятно, что предстоящая встреча на ринге по правилам бокса останется единственной в карьере Диаза. Он довольно резко сдал в физических кондициях. Пластичность и координация остались на высоком уровне, но вот в плане скорости и выносливости произошёл спад.

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При подготовке к поединку Диаз пригласил для спарринга непобеждённого профессионального боксёра Эскиву Фалькао. Великий чемпион из Бразилии после тренировочного боя дал не слишком лестную характеристику Нейту. Фалькао отметил, что соперник не выдержал предложенного темпа и сбил дыхание. Как выдержит Диаз 10 раундов против резвого Пола?

Джейк с каждым боем повышает уровень соперника и таким образом прокачивает навыки. Например, Нейта Робинсона при всём уважении нельзя отнести к категории «топ-боец», а вот имена Бена Аскрена, Тайрона Вудли и Андерсона Силвы говорят сами за себя.

Последним соперником блогера оказался младший брат знаменитого Цыганского короля Томми Фьюри. На этот раз Пол уступил, но только решением судей, причём раздельным. Даже поражение Джейк воспринял позитивно, решив усилить работу на тренировках.

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Джейку всего 26 лет, и у него поистине безграничный потенциал в боксе. Пол улучшает технику, работает над тактикой и становится всё более грозной силой. В свою очередь, 38-летний Диаз ничем не выделяется, и его последние бои в UFC констатируют простой факт — он проигрывает конкуренцию. Время вспять не вернёшь, и лучшие годы, как и поединки Диаза, остались в далёком прошлом.

На что ставить?

Бой молодого и прогрессирующего боксёра со стареющей звездой. Нехватка физических кондиций и отсутствие у Диаза опыта боёв по правилам бокса автоматически делают фаворитом Джейка Пола.

Блогер умеет отлично работать на ринге. В его активе несколько громких побед, одержанных в боксёрских поединках. Если Нейт Диаз выстоит 10 раундов, это станет доказательством несгибаемой воли бойца. Но есть большие сомнения, что исход поединка будут решать судьи. Наиболее вероятна досрочная победа Джейка. Вот и поставим на победу Пола нокаутом за коэффициент 1.72.

Ставка: победа Джейка Пола нокаутом за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

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