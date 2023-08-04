«Шинник» — «Химки». Талалаев по уши в проблемах

У химчан одна победа в трёх матчах нового сезона, да и та благодаря пенальти. С ярославцами на три очка можно не рассчитывать.

5 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги «Шинник» — «Химки». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами химчан: поставить на победу красно-чёрных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Шансы ярославцев оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Шинник» — «Химки» 5 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Шинник» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют химчане, сыграет коэффициент 1.22. Гол ярославцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Первой лиги «Шинник» — «Химки» (05.08.2023)

Постепенно набирает обороты российская Первая лига, в которой хватает интересных матчей. 5 августа 2023 года в Ярославле состоится матч между «Шинником» и «Химками». Начало игры запланировано на 16:00 мск. Пока команды являются соседями, но после этой встречи одна может уйти в отрыв.

Ярославский клуб неплохо провёл минувший сезон, остановившись на седьмой строчке турнирной таблицы. Команде не хватило всего пяти очков, чтобы опередить «Родину» и получить шанс принять участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ. Несмотря на хороший результат, в обороне «Шинника» хватало проблем – 36 забитых голов и 41 пропущенный говорят о многом.

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Новым главным тренером в межсезонье был назначен Дмитрий Хомуха. У российского специалиста большой опыт работы с молодыми футболистами. Он выигрывал золотые медали чемпионата Европы с юношеской сборной до 17 лет, а также приводил к серебряным наградам национальную команду до 19 лет. Состав «Шинника» пополнил опытный голкипер Александр Довбня, а также 22-летний Дмитрий Малыхин.

«Химки» стали одной из худших команд РПЛ прошлого сезона. Они заняли предпоследнее место в турнирной таблице и вылетели в Первую лигу. Особенно плохо действовали химчане в обороне, пропустив 67 голов за 30 туров – это худший показатель среди остальных команд. Андрей Талалаев продолжает работать с клубом, но пока перспектив не наблюдается.

«Химки» провели три официальных матча, но в двух потерпели поражение. Старт нового сезона действительно получился тяжёлым для команды Талалаева. Они уступили «Тюмени» со счётом 1:3. Единственный гол за химчан забил с пенальти Руденко. В следующей встрече красно-чёрные потерпели поражение от «Торпедо» — 1:2. На этот раз они были очень агрессивны в атаке, но подвела реализация.

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Последнюю игру с «Нефтехимиком» удалось выиграть, но со стороны «Химки» не выглядят победителями. Единственный гол они забили с 11-метрового во втором тайме, а на поле выглядели хуже соперника. Нижнекамцы нанесли 15 ударов, и восемь из них пришлись в створ ворот.

«Шинник» повторяет результаты химчан. Ярославцы проиграли в двух стартовых турах, а в последней встрече одержали победу. Они уступили «СКА-Хабаровск» — 0:2, затем проиграли «Соколу» — 2:3. Обыграть удалось «Волгарь» со счётом 2:1. Причём клуб почти тотально доминировал на поле – 10 ударов в сторону и пять в створ ворот, при всего двух ударах от соперника.

Если ярославцы добыли победу в последнем туре по делу, то химчане – не без везения. У них по-прежнему есть проблемы с обороной и реализацией моментов. «Шинник» тоже часто допускает ошибки в защите, поэтому в этой встрече стоит ожидать обмена голами, но ближе к победе всё-таки будут хозяева. Ставки на то, что хозяева не проиграют и обе забьют, принимают за 3.20.

Прогноз и ставки на матч «Шинник» — «Химки» 5 августа 2023 года

Интересная встреча двух команд, показывающих примерно одинаковый футбол в начале сезона Первой лиги. Они проиграли в двух матчах, а в последнем туре одержали по победе. Даже разница голов у них близкая. Вероятнее всего, такая игра может закончиться вничью, а учитывая проблемы в обороне, голы будут забиты с обеих сторон. Но благодаря домашнему стадиону ярославцы будут на шаг ближе к победе. Поэтому предлагаем ставку на то, что «Шинник» не проиграет и обе забьют за 3.20.

Ставка: «Шинник» не проиграет и обе забьют за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 7.56.

Прогноз на матч «Фейеноорд» — ПСВ с коэффициентом 2.18.

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