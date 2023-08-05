«Акрон» — «Алания». Евгений Калешин удержит лидерство

Тольяттинцы не потеряют первое место в турнирной таблице. Пока что они не знают себе равных.

6 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги «Акрон» — «Алания». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу тольяттинцев можно с коэффициентом 2.26. Успех владикавказцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Акрон» — «Алания» 6 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Акрон» — «Алания» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Первой лиги «Акрон» — «Алания» (06.08.2023)

Постепенно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. Также немало интересных матчей в Первой лиге. На 6 августа запланировано пять встреч 4-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Жигулёвск» померяются силами «Акрон» и «Алания». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Ещё под занавес прошлого сезона «Акрон» набрал невероятный ход. За последние 13 матчей в Первой лиге он уступил только дважды и пять раз сыграл вничью. Помимо того, тольяттинцы добрались до финала Пути регионов в Кубке России, одержав ряд сенсационных побед.

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Летом «Акрон» сохранил основообразующий костяк, продлил контракт с Евгением Калешиным и здорово усилился. Он приобрёл ряд футболистов из РПЛ. Также клуб из Тольятти подписал несколько легионеров — хавбека сборной Северной Македонии Бояна Димоски и сербского защитника Неманью Анджелковича.

Калешину не потребовалось много времни для того, чтобы адаптировать новобранцев к своей системе. В обновлённом виде «Акрон» уверенно обыграл «КАМАЗ» (2:0), а также разгромил «Волгарь» (4:1) и тульский «Арсенал» (5:1).

Таким образом, «Акрон» закрепился в верхней части турнирной таблицы. Пока что он является единственной командой Первой лиги, которая не потеряла очков в стартовых трёх турах. Тольяттинцы выглядят главными претендентами на выход в РПЛ. Они просто сметают всех на своём пути.

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Сумеет ли «Алания» навязать «Акрону» борьбу и нанести первое поражение в новом сезоне? В трёх матчах Первой лиги клуб из Владикавказа добыл неплохие результаты. Сначала он сыграл на выезде вничью с «Черноморцем» (1:1), а затем на домашнем стадионе минимально обыграл «Нефтехимик» (1:0) и победил «КАМАЗ» (2:0). Тем не менее нельзя не заметить, что красно-жёлтые забили очень мало голов, по собственным меркам.

За 30 туров в минувшем розыгрыше Первой лиги они забили целых 56 мячей. Больше не смогла ни одна команда (у «Балтики» столько же). Что же случилось с результативностью владикавказцев?

В новом сезоне подопечных Олега Василенко регулярно подводит реализация. Они создают много моментов и часто бьют по воротам, но мяч либо улетает в молоко, либо попадает прямо в голкиперов соперника. Во встречах с «Нефтехимиком» и «КАМАЗом» выиграли владикавказцы не без везения.

Нижнекамцы провели добрую половину матча в меньшинстве. Красно-жёлтые воспользовались численным преимуществом. Челнинцам они забили сначала вследствие нескольких удачных рикошетов, а затем с пенальти. 11-метровый удар защитник соперника «привёз» на ровном месте.

Безусловно, «Алания» наиграла на эти голы. Однако брак в завершении навевает сомнения в том, что ей удастся зацепиться хотя бы за ничью в матче с «Акроном». Поставить на победу подопечных Евгения Калешина можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26.

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Ни в одной из пяти последних очных встреч владикавказцам не удалось выиграть. Было три ничьих, две из которых красно-жёлтые добыли на домашнем стадионе. На выезде им вряд ли удастся обыграть «Акрон». За 17 туров в минувшем розыгрыше Первой лиги в качестве хозяев тольяттинцы проиграли только три раза.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Акрон» — «Алания» 6 августа 2023 года

«Алания» — соперник не из простых. У неё хорошая комплектация состава, здорово поставлена командная игра и неплохие результаты. Тем не менее у владикавказцев всплыли проблемы с реализацией. Для «Акрона» это возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице. Ещё в прошлом сезоне он доказал, что способен обыгрывать клубы РПЛ. На домашнем стадионе у них есть хорошие шансы обыграть красно-жёлтых. История пяти последних очных встреч это подтверждает.

Ставка: победа «Акрона» за коэффициент 2.26.

Экспресс с коэффициентом 7.56.

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