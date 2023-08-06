«Арсенал» — «Енисей». Штейнбрехер постепенно осваивается

Тренер красноярцев сделает выводы из поражений в матчах с «Ленинградцем» и «Тюменью». Больше таких курьёзных ошибок не будет.

7 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги «Арсенал» Тула — «Енисей». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу красноярцев можно с коэффициентом 2.60. Успех туляков оценён экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Арсенал» — «Енисей» 7 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Арсенал» Тула — «Енисей» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Енисей» (07.08.2023)

Постепенно набирает обороты новый сезон РПЛ. Также немало интересных матчей в Первой лиге. 7 августа состоится встреча, которая закроет программу 4-го тура. На стадионе в Туле местный «Арсенал» примет «Енисей» из Красноярска. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Арсенал» в трёх турах Первой лиги сыграл вничью с «Ленинградцем» (0:0) и махачкалинским «Динамо» (0:0), а также с разгромным счётом уступил «Акрону» (1:5). Во всех этих встречах «канониры» проиграли по владению мячом и создали гораздо меньше опасных моментов, чем соперники.

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К Александру Сторожуку появляется всё больше вопросов. Бывший наставник «Краснодара» руководит «Арсеналом» с марта, однако никакого прогресса до сих пор не наблюдается. За последние 14 туров в минувшем розыгрыше Первой лиги его подопечные добыли только две победы и трижды сыграли вничью.

Летом «канониры» сильно обновили состав. Они избавились от ненужных резервов и подписали ряд перспективных новобранцев. В играх с «Ленинградцем» и махачкалинским «Динамо» некоторые приобретённые футболисты сыграли здорово и по-настоящему спасли «Арсенал» от поражений.

Однако матч с более сильным соперником наглядно показал, что без сыгранности индивидуальные навыки новичков «Арсенала» бесполезны. За весь матч «канониры» не создали ни одного толкового момента. Забили они лишь благодаря тому, что голкипер «Акрона» не среагировал на подачу Артёма Попова с фланга, которая закрутилась в угол ворот.

Источник: «Спартак» решил не покупать Старфельта.

«Енисей» в трёх матчах в Первой лиге обыграл «Кубань» (2:1), а также обидно уступил «Ленинградцу» (0:1) и «Тюмени» (0:1). В последних двух случаях красноярцы местами смотрелись лучше соперников. Они чаще владели инициативой и продемонстрировали куда более разностороннюю игру.

По сути, привели к поражениям две досадные ошибки. Во встрече с «Ленинградцем» был виноват голкипер «львов» Егор Ставер. Он подарил мяч нападающему соперника, после чего «привёз» пенальти. В игре с «Тюменью» одним из главных антигероев стал форвард Ираклий Логуа. Он нарушил правила в близости к своей штрафной. «Тюмень» воспользовалась предоставленным подарком.

В остальном красно-синие смотрелись довольно собранно. Конечно, на них отразилась недавняя смена главного тренера. Уход Алексея Ивахова в первую очередь сказался на уверенности футболистов в своих силах. Было заметно, что они играли с некоторым опасением и суетливостью, что привело к ошибкам и упущенным голевым моментам.

Впрочем, новый наставник Эдуард Штейнбрехер начинает понемногу осваиваться в «Енисее». Во всех трёх матчах в новом сезоне клуб неплохо комбинационно атаковал. Он вполне мог забить больше и зацепиться за более хорошие результаты. Специалист наверняка сделает выводы из неудач и не допустит подобного в будущем.

Поставить на то, что красноярцы не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча, можно с коэффициентом 1.95. По итогам минувшего сезона «львы» заняли четвёртое место в турнирной таблице и получили право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ. За 34 тура они проиграли шесть раз, забили 43 мяча, а пропустили 35.

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Тульский «Арсенал», в свою очередь, финишировал лишь на 13-й строчке в турнирной таблице. За 34 тура он добыл только 11 побед, причём бóльшая их часть была одержана в первой половине сезона, когда командой руководил Олег Кононов. После его ухода дела «канониров» стремительно пошли на спад.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Арсенал» — «Енисей» 7 августа 2023 года

Команды подходят к матчу не в лучшем тонусе. В новом сезоне они мало забивают, что предвещает низкую результативность предстоящей игре. В то же время в победу «Енисея» верится чуть больше. Несмотря на уход Ивахова, у клуба сохранился хороший рисунок футбола. Осталось только поработать над завершением. У красноярцев лучше подбор игроков, а также результаты на дистанции. Если не брать в расчёт досадные ошибки в матчах с «Ленинградцем» и «Тюменью», то у них вполне надёжная оборона. У чёрной полосы тульского «Арсенала» не видно ни конца ни края. Лишь две победы за последние 17 туров — это совсем несерьёзно.

Ставка: «Енисей» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 6.48.

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