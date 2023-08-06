«Даллас» — «Интер Майами». Лионель Месси штампует голы

За три встречи у аргентинца пять мячей и один ассист. Есть шансы на дубль в этом матче?

7 августа состоится матч 1/8 финала Кубка Лиг «Даллас» — «Интер Майами». Начало игры — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом команду Бекхэма: поставить на победу «цапель» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Шансы «быков» оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Даллас» — «Интер Майами» 7 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Даллас» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют «цапли», сыграет коэффициент 1.16. Гол «быков» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Лиг «Даллас» — «Интер Майами» (07.08.2023)

Пока многие клубы Европы ждут старта сезона, на другом континенте проходит Кубок Лиг. Турнир дошёл до стадии 1/8 финала плей-офф, а 7 августа «Даллас» будет играть с «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 4:30 мск. Продолжится ли победная серия «цапель»?

«Быки» в целом проводят неплохой сезон МЛС и занимают восьмое место в Западной конференции. Команда долгое время остаётся без трофеев. Последний раз «Даллас» побеждал в Открытом кубке США в 2016 году. Перед стартом международного клубного турнира клуб шёл с безвыигрышной серией длиной в три матча.

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В первой игре Кубка Лиг «быки» потерпели поражение от «Шарлотты» в серии пенальти. Забил гол и отдал результативную передачу Бернард Камунго. В матче с «Некаксой» «Даллас» одержал разгромную победу со счётом 3:0. Вновь танзаниец принял участие в голевом моменте, отдав ассист. Таким образом, команда вышла в плей-офф со второй строчки.

В 1/16 финала «быки» встретились с «Масатланом». Первый тайм получился непростым, ведь клуб доминировал, но забить не сумел. Во второй половине игры «Даллас» реализовал пенальти, но быстро пропустил ответный мяч. Лишь на 75-й минуте удалось вывести «быков» вперёд, а автором победного гола стал Юджен Энса.

«Интер Майами» в трансферное окно серьёзно усилился. Команда Бекхэма подписала контракт с Лионелем Месси, а в помощь ему оформила переход экс-футболистов «Барселоны» — Серхио Бускетса и Жорди Альбу. Все они перешли в состав «цапель» как свободные агенты, но с первых дней пребывания приносят результат.

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В МЛС клуб располагается на последней строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Он одержал только пять побед в 22 встречах, уступив в 14. Бóльшая часть сезона ещё впереди, а значит, есть время на невероятное возвращение. Помогут в этом бывшие звёзды каталонцев. Лионель Месси дебютировал в матче 1-го тура группового этапа Кубка Лиг с «Крус Асулем».

Он и Бускетс вышли на замену во втором тайме, но «Интер Майами» пропустил, и счёт держался ничейный. Лишь в компенсированное к матчу время аргентинец заработал опасный штрафной, а затем реализовал его. Этот гол был великолепным и стал победным. В следующей игре «цапли» разгромили «Атланту» со счётом 4:0. Вновь героем стал Месси, оформивший дубль и сделавший одну результативную передачу.

В 1/16 финала Кубка Лиг «Интер Майами» одержал убедительную победу над «Орландо Сити» со счётом 3:1. Лионель открыл счёт голам уже на седьмой минуте, но ещё в первом тайме соперник установил паритет. Во второй половине встречи Месси совершил благородный поступок и дал пробить пенальти Мартинесу, чтобы тот вернул уверенность в себе. Интересно, но уже следующий мяч экс-футболист «ПСЖ» забил с передачи Хосефа – неужели помогло?

«Цапли» и «быки» играли между собой три раза, но никогда «Интер Майами» не выигрывал. Две победы на счету «Далласа». Однако всё кардинально меняется после появления звёзд «Барселоны» в составе клуба Бекхэма. Этот матч не будет простым, и в атаке «быков» тоже есть мастера, способные дать отпор. В таких ситуациях Месси придётся брать игру на себя вновь. Предлагаем поставить на дубль аргентинца за 5.50.

Прогноз и ставки на матч «Даллас» — «Интер Майами» 7 августа 2023 года

«Интер Майами» преобразился после перехода Месси, Бускетса и Альбы в трансферное окно. Звёздные футболисты не только подняли дух внутри клуба, но и стабильно приносят результат. Особенно Лионель, который в трёх встречах забил пять голов и отдал один ассист. «Быки» будут огрызаться и на каждый гол могут ответить своим результативным действием. Поэтому матч обещает быть зрелищным, но решать исход придётся вновь Месси. Предлагаем ставку на дубль аргентинца за 5.50.

Ставка: индивидуальный тотал Месси больше 1.5 мяча за 5.50.

Экспресс с коэффициентом 6.48.

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