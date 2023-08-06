«Спартак» — «Пари НН». Абаскаль включит эконом-режим

8 августа состоится матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Пари НН». Начало игры – в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.54. Успех нижегородцев оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Пари НН» 8 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Спартак» — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Пари НН» (08.08.2023)

После выходных российским болельщикам не будет времени скучать по футболу. Уже во вторник команды РПЛ проведут матчи 2-го тура Кубка России. Одна из встреч состоится на стадионе «Открытие Арена». Московский «Спартак» принимает «Пари Нижний Новгород».

Хозяева поля выходят на игру в статусе лидеров группы D. В матче 1-го тура красно-белые победили на выезде «Краснодар» (2:1), в то время как «Пари НН» сыграл вничью в основное время с «Динамо» (1:1), но выиграл в серии пенальти.

Источник: «Спартак» решил не покупать Старфельта.

Кубок России для клубов РПЛ считается турниром, в котором проще выступать командам с большой глубиной состава. Ведь матчи проходят посреди недели, и тренеры вынуждены прибегать к ротации. Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль с «Краснодаром» сделал пять изменений в стартовом составе по сравнению со встречей 1-го тура РПЛ, а его визави Сергей Юран внёс только три таких корректировки, одна из которых на позиции вратаря.

В предстоящей встрече состав красно-белых также претерпит больше изменений, ведь «Спартак» вынужден играть через два дня на третий после субботнего матча с «Рубином», тогда как нижегородцы имели на один день отдыха больше.

Выезд в Казань прошёл для «Спартака» успешно. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, но во второй половине встречи москвичи отличились трижды. Дебютным голом в составе красно-белых отметился Хесус Медина, который наконец-то восстановился после небольшого повреждения. Парагваец забил гол вторым касанием после выхода на замену, и этот мяч стал победным.

Полузащитник «Бенфики» Чикиньо перейдёт в московское «Динамо».

Победа над «Рубином» со счётом 4:1 стала для «Спартака» четвёртой подряд на старте сезона. Команда демонстрирует высокую результативность, забив 11 голов. Три из них на счету ещё одного новичка красно-белых – Тео Бонгонда. Матч в Казани стал для конголезца третьим подряд с забитыми мячами.

«Пари НН» пока не может похвастаться хорошими результатами, но стоит сделать скидку на сложность календаря. В первых трёх турах чемпионата России подопечные Сергея Юрана сыграли с «Зенитом», «Уралом» и «Краснодаром», а путь в Кубке России начался с «Динамо».

Неудивительно, что нижегородцы, которые сохранили прописку в РПЛ лишь в переходных встречах, предпочли играть от обороны и почти в этом преуспели. В матче с «Зенитом» (0:2) команду подвело спорное удаление в начале второго тайма, после которого было пропущено два безответных мяча.

Интересно, что «Зенит» в той игре реализовал оба удара в створ чужих ворот. При этом нижегородцы ограничивали соперников до двух прицельных ударов и в следующих своих матчах – с «Динамо» (1:1) в Кубке России и «Уралом» (0:0). В состоявшейся в пятницу встрече с «Краснодаром» (0:1) и вовсе случилась уникальная ситуация – счёт на табло совпал со статистикой ударов в створ. При этом единственный гол «быки» забили с пенальти.

«Болонья» интересуется защитником «Спартака» Хлусевичем.

Таким образом, защитная тактика Юрана чаще работает, чем нет, но без забитых мячей сложно на что-то рассчитывать в любом из турниров. Впрочем, особенности игры нижегородцев позволяют нам верить, что «Пари НН» сыграет пятый матч подряд на тотал меньше 2.5 мяча. Ставка на это событие оценивается коэффициентом 2.16.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Спартак» — «Пари НН» 8 августа 2023 года

«Спартак» выдал впечатляющий старт сезона, выиграв все четыре официальных матча, забив в них 11 мячей. Однако «Пари НН» – это крепкий орешек с труднопроходимой защитой, с которой придётся помучиться любой российской команде. Красно-белые не станут исключением. В этой встрече не стоит рассчитывать на град забитых мячей.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 6.48.

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