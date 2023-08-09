«Салават Юлаев» — «Динамо» М. Никита Гусев не помешает Козлову

10 августа состоится матч Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.18. Успех москвичей оценён экспертами в 2.74. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Динамо» М 10 августа 2023 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.33. Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а на «обе забьют» во втором периоде — с коэффициентом 2.50.

Анализ и прогноз на матч Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» — «Динамо» М (10.08.2023)

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан 10 августа 2023, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует через месяц, обратим внимание на матч предсезонного турнира — Кубка Республики Башкортостан. 10 августа на льду «Уфа-Арены» померяются силами «Салават Юлаев» и «Динамо» Москва. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

В прошлом сезоне «зелёные» неплохо проявили себя в регулярке. Они заняли второе место в Восточной конференции, попав на «Адмирал» в первом раунде Кубка Гагарина. Всё бы ничего, но «морякам» удалось совершить сенсацию. Они выиграли со счётом 4-2 в серии.

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В межсезонье руководство «Салавата Юлаева» не стало прибегать к смене тренерского штаба. А вот в составе произошли некоторые перемены. Покинули уфимцев Андрей Кареев, Александр Кадейкин и Райан Мёрфи. Канадец принял участие в 43 встречах в минувшей регулярке, в которых забросил четыре шайбы и отдал 14 голевых передач.

На замену ушедшим хоккеистам «Салават Юлаев» приобрёл Владислава Ефремова («Динамо» Москва), Александра Самонова («Северсталь»), лучшего снайпера «Сибири» Александра Шарова, нападающего ЦСКА Матвея Гуськова, Алексея Василевского («Автомобилист») и Вячеслава Лещенко («Нефтехимик»).

В обновлённом составе «зелёные» уверенно обыграли в недавнем товарищеском матче «Нефтехимик» (4:2). Одним из главных героев игры стал Гуськов. Он оформил дубль. В послематчевом интервью нападающий сказал, что ему понравился хоккей Виктора Козлова. Форварду пришлась по душе игра в пас с большим количеством коротких передач и комбинаций.

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«Динамо» по итогам минувшего сезона заняло пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Ему нередко мешали нестабильность и нехватка опыта. В плей-офф москвичам не удалось пробраться дальше первого раунда. Не пропустило «Торпедо» Игоря Ларионова — 2-4.

Так же, как и руководство «Салавата Юлаева», боссы бело-голубых не стали прибегать к смене наставника. Однако они решили глобально обновить состав. Покинули команду не только ненужные хоккеисты, но и ряд ведущих спортсменов, в частности Владислав Кодола и Якоб Лилья.

На замену ушедшим хоккеистам «Динамо» приобрело несколько опытных игроков — Никиту Гусева, Игоря Ожиганова (оба из СКА) и Седрика Пакетта («Динамо» Минск). Также москвичи подписали немало молодёжи. В обновлённом составе они провели три контрольные встречи, в которых крупно обыграли АКМ (5:0), не без труда победили «Дизель» (2:1 ОТ) и проиграли «Спартаку» (1:3).

После поражения в дерби Алексей Кудашов заявил, что цель команды на эти сборы заключается не в том, чтобы подойти на 100% готовой к сезону. Он подчеркнул, что идёт по стратегии, заключающейся в плавном вхождении в русло нового розыгрыша КХЛ. Что ж, может быть, это ещё принесёт свои плоды.

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Однако при таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится П1 в основное время за коэффициент 2.18. У «Салавата Юлаева» более серьёзное отношение к турниру. В прошлом сезоне он выиграл Кубок Республики Башкортостан. Кудашов много экспериментировал, предоставляя игровое время молодым хоккеистам. Скорее всего, тем же курсом он продолжит идти в дальнейшем.

«Салават Юлаев» — «Динамо» М: прогноз и ставка на матч 10 августа 2023 года

«Салават Юлаев» летом обновился не так глобально, как «Динамо». Следовательно, Козлову должно потребоваться меньше времени на то, чтобы встроить новичков в свою систему. Пока новобранцы москвичей только осваиваются, приобретённые «зелёными» хоккеисты уже забивают и помогают выигрывать. Кроме того, у уфимцев наверняка гораздо лучше настрой на предстоящий матч. Турнир играет для них куда более значимую роль, чем для бело-голубых.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за коэффициент 2.18.

Экспресс с коэффициентом 15.75.

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