«Бавария» — «Лейпциг». За Томасом Тухелем должок

12 августа состоится матч за Суперкубок Германии «Бавария» – «Лейпциг». Начало игры – в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.63. Успех «быков» оценивается в 5.60. Поставить на ничью можно за 4.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на Суперкубок Германии «Бавария» — «Лейпциг» 12 августа 2023 года

Аналитики считают, что матч «Бавария» – «Лейпциг» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на Суперкубок Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг» (12.08.2023)

Суперкубок Германии 2023. Финал Суперкубок Германии 2023. Финал 12 августа 2023, суббота. 21:45 МСК Бавария Мюнхен Не начался РБ Лейпциг Лейпциг Кто победит в основное время? П1 X П2

Оба немецких клуба подходят к новому сезону ещё не полностью готовыми. Сложно сказать, кого это касается в большей степени. «Бавария» пока так и не решила свои трансферные задачи, а у «Лейпцига» грандиозная перестройка. Остаётся надеяться, что матч за Суперкубок Германии получится зрелищным.

«Красные» не завершили сделку по новому центрфорварду, но, судя по информации, в ближайшее время Кейн может прилететь в Мюнхен. Также они не нашли замену Яну Зоммеру. По слухам, Томас Тухель пытается переманить своего бывшего подопечного Кепу Аррисабалагу. Возможно, эти сделки удастся закрыть, но играть Суперкубок придётся без них.

Романо: «Бавария» закрыла сделку по Кейну, он готовится вылететь в Мюнхен.

У «Лейпцига» этим летом произошла грандиозная перестройка. Ушли сразу три основных футболиста: Доминик Собослаи, Кристофер Нкунку и Йошко Гвардиол. Однако не обошлось без новичков, но молодых. Возможно, кто-то из них в следующем году также переедет за крупные суммы трансферов в более известные клубы.

Марко Розе приходится перестраивать команду, интегрировать новичков, а это не очень быстрый процесс. Даже несмотря на то, что некоторые из них уже успели себя зарекомендовать в товарищеских матчах, просто не будет.

Если взглянуть на контрольные встречи, то можно заметить, как тяжело даются матчи с сильными или равными клубами «быкам». Даже игры с аутсайдерами требовали от команды больших усилий. У «Баварии» предсезонка прошла чуть лучше и закончилась на мажорной ноте. Мюнхенцы забили по четыре гола в ворота «Ливерпуля» и «Монако», но пять пропустили.

Паулу Барбоза: Миранчук может стать открытием нового сезона Серии А.

Прошлый сезон для «красных» едва не закончился провалом, в том числе и при помощи «Лейпцига». Именно поражение от «быков» в предпоследнем туре чуть не стоило мюнхенцам чемпионства. Тухелю повезло, что «Боруссия» не справилась с нервами и позволила догнать себя. Иначе Марко Розе стал бы тем, кто прервал 11-летнюю гегемонию «Баварии».

Готов ли его «Лейпциг» обыграть мюнхенцев вновь? В это верится слабо. Когда «быки» сыграются и наберут форму, они будут грозным соперником, но пока чемпион смотрится гораздо лучше. Конечно, он может и проиграть, но только за счёт собственных ошибок и недочётов, которые у команды Тухеля никуда не делись.

Что «Лейпциг» точно может сделать, так это доставить проблем обороне «красных». Эта линия у «Баварии» проседает, в ней больше нет надёжного голкипера, да и во время предсезонки ошибок хватало. При этом даже без нового центрфорварда мюнхенцы прилично забивают, и найти путь к воротам «быков» им не составит труда. Предлагаем поставить на обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.69 по линии «Фонбет». А всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на Суперкубок Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг» 12 августа 2023 года

Суперкубок Германии, в отличие от многих финалов, это про голы. Только в одном из шести последних матчей команды на двоих забивали меньше четырёх мячей. Год назад «Бавария» и «Лейпциг» на двоих забили восемь голов. Превзойти такой результат сложно, но они будут стараться. Предлагаем поставить на обе забьют и тотал больше 3.5 мяча в «Фонбет» за 2.69, а также букмекер дарит фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.69.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов перейдёт в «Бешикташ» за € 5 млн.

Прогноз на матч «Ростов» — «Рубин» с коэффициентом 2.31.

«Оренбург» договорился о подписании 19-летнего эквадорского форварда Куэро.

Прогноз на матч «Зенит» — «Факел» с коэффициентом 6.40.