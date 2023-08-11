«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла». Эдди Хау хитрее Унаи Эмери

12 августа состоится матч 1-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: коэффициент на их победу составляет 1.78, а на гостей можно поставить за 4.80. Ставки на ничью принимают за 3.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» 12 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.10. Ставку на победу «сорок» с точным счётом 2:1 можно сделать в «Фонбет» за 8.20, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» (12.08.2023)

В первые выходные нового сезона английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимает «Астон Виллу» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 12 августа 2023 года. Начало игры – в 19:30.

Оба клуба провели успешный сезон: «сороки» заняли четвёртое место, а «львы» – седьмое. В наступающем розыгрыше АПЛ чёрно-белые намерены заявить о себе в Лиге чемпионов, а их соперник 1-го тура выступит в Лиге конференций.

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В прошлом сезоне «Ньюкасл» проиграл всего 5 из 38 матчей чемпионата Англии, одержав 19 побед. Таким образом, в минувшем розыгрыше ни одна команда не потерпела меньше поражений, чем «сороки», и ни кого не было зафиксировано больше ничьих, чем у подопечных Эдди Хау – 14.

Не стоит забывать и о том, что «Ньюкасл Юнайтед» завершил сезон-2022/2023 с лучшим показателем защиты в чемпионате, пропустив столько же голов, сколько и «Манчестер Сити» — 33.

«Сороки» не сбавили темп и провели успешную предсезонную подготовку, выиграв пять раз и сыграв вничью дважды из семи встреч.

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Как и «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла» провела беспроигрышную предсезонку, одержав три победы и три раза сыграв вничью, что вдохнуло в команду уверенность. Не стоит забывать, что до того, как Унаи Эмери сменил Стивена Джеррарда в прошлом сезоне, «львы» находились на грани вылета, и испанский тренер полностью изменил судьбу клуба.

За считаные месяцы Эмери вывел «вилланов» из нижней части таблицы на места в еврокубках, проиграв лишь 2 из 15 последних матчей.

Однако стоит отметить, что в каждой из четырёх выездных встреч «Астон Виллы» в чемпионате забивалось менее 2.5 мяча, а это указывает нам на то, что субботний матч будет малорезультативным.

В октябре прошлого года «Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» со счётом 4:0 дома, а в ответном матче подопечные Эмери взяли реванш, победив — 3:0.

У «сорок» травмированы Эмиль Крафт и Хавьер Манкильо. Что касается гостей, то у них в стартовом матче сезона будут отсутствовать Эмилиано Буэндиа, Кортни Хос, Алекс Морено и Джейкоб Рэмси. Сможет ли Унаи Эмери развить успех прошлого сезона и вывести «Астон Виллу» на новый уровень?

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Несмотря на то что «львы» завершили последний сезон очень хорошо, «Ньюкасл Юнайтед» будет уверен в победе на домашней арене. Мы предполагаем, что «сороки» выиграют с форой (-1) за 2.26 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ньюкасл Юнайтед» с форой (-1) за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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