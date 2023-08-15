Австралия — Англия. Чем ближе финал ЧМ-2023, тем меньше сил

16 августа состоится матч 1/2 финала женского ЧМ-2023 Австралия — Англия. Начало — в 13:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение англичанкам: коэффициент на их победу составляет 2.35, а на австралиек можно поставить за 3.35. Ставки на ничью принимают за 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Австралия — Англия 16 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч Австралия — Англия не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.48. Ставки на победу англичанок с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч женского чемпионата мира Австралия — Англия (16.08.2023)

Один из полуфинальных матчей женского чемпионата мира по футболу 2023 года состоится 16 августа между сборными Австралии и Англии. Игра пройдет на стадионе «Австралия», и арена будет заполнена болельщиками, поддерживающими хозяек турнира.

«Матильды» выйдут на поле после победы в серии пенальти над Францией в четвертьфинале ЧМ-2023. Австралийки выглядели лучше на протяжении всех 90 минут, но не смогли реализовать преимущество. То же самое происходило в течение 30 минут дополнительного времени. Игра дошла до пенальти, и Австралия вышла в полуфинал, победив в драматичной серии со счетом 7:6.

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«Матильды» выиграли два их трёх матчей группового этапа, победив Ирландию (1:0) и Канаду (4:0), что стало потрясающим результатом. Однако в одной из встреч австралийки уступили Нигерии со счётом 2:3, поэтому они не являются непобедимыми на этом турнире.

Тем не менее Австралия выиграла семь из последних восьми матчей на чемпионатах мира среди женщин, включая победу над Данией со счётом 2:0 в 1/8 финала плей-офф.

Англия прошла через тяжёлый четвертьфинал с Колумбией. «Три львицы» уступали, но в добавленное к первому тайму время сравняли счёт. Во второй половине встречи англичанки выглядели более уверенно и вышли вперёд на 63-й минуте благодаря точному удару Алессии Руссо.

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Англия начала ЧМ-2023 в группе, в которую входили Гаити, Дания и Китай. В своём стартовом матче на ЧМ-2023 «львицы» одержали уверенную победу над командой Гаити со счётом 1:0, а затем выиграли у датчанок — 1:0. Лучшей игрой на турнире для сборной стала встреча с китаянками, которых она разгромила — 4:1.

В матче с Нигерией в 1/8 финала пришлось пробивать послематчевые пенальти, но англичанки выиграли. Тенденции показывают, что Англия побеждала в 11 из 13 матчей на чемпионатах мира.

Однако «львицы» будут играть без отстранённой Лорен Джеймс. Атаку возглавят Алессия Руссо и Лорен Хемп при поддержке Эллы Тун.

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Австралия будет опираться на поддержку болельщиков, но в четвертьфинале ей пришлось нелегко. «Три львицы» будут уверены в себе после победы над колумбийками. Силы кончаются, когда турнир подходит к концу. Особенно после таких изматывающих встреч, поэтому рекомендуем ничью в основное время за 3.10. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья за 3.10.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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