Гарри Кейн потеряет голевое чутьё. «Бавария» ошиблась с выбором преемника Левандовского

Трансфер Гарри Кейна был одной из самых обсуждаемых тем этого лета. Англичанину надоело то, что за долгие годы в составе «Тоттенхэма» он не выиграл ни одного трофея. 30-летний нападающий перебрался в самый титулованный клуб Германии — мюнхенскую «Баварию», которая последние 11 лет неизменно выигрывала Бундеслигу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кейн подписал контракт с «Баварией» до 2027 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 100 млн плюс бонусы. Главный исполнительный директор мюнхенцев Ян-Кристиан Дрезен выразил уверенность в том, что Гарри сможет повторить успехи Роберта Левандовского в клубе. Но так ли это на самом деле?

Верное решение или ужасная ошибка?

В составе «Тоттенхэма» Кейн принял участие в 435 матчах, в которых отметился 280 забитыми мячами. 213 из них он забил в чемпионате Англии. Для того чтобы побить рекорд Алана Ширера, Гарри оставалось записать на свой счёт ещё 47 голов. Однако он решил рискнуть всем ради того, чтобы попробовать на вкус ощущения от выигранного трофея.

Вот только новый сезон лучший бомбардир в истории сборной Англии начал с того, что потерпел разгромное поражение в матче за Суперкубок Германии с «Лейпцигом» (0:3). Это уже пятый финал, который проигрывает англичанин. Он появился на поле на 63-й минуте, при счёте 0:2. Полезными действиями не запомнился.

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Сколько времени у Кейна уйдёт на то, чтобы адаптироваться в составе мюнхенцев и стать одним из лидеров? В отличие от Левандовского, он не провёл ни одного сезона в каком-либо чемпионате, кроме английского. Переезд в другую страну наверняка отразится на его эмоциональном состоянии и тонусе.

Кейн выбрал не лучшее время для перехода в «Баварию»

Добавляет сомнений в правильности перехода Кейна то, что мюнхенцы испытывают проблемы. Начались они с тех самых пор, как покинул команду Юлиан Нагельсман. Под руководством Томаса Тухеля «Бавария» пока нестабильна. Временами она демонстрирует невнятную, абсолютно не синхронизированную игру.

По итогам минувшего сезона мюнхенцы чуть-было не остались без золотых медалей Бундеслиги. Им очень повезло, что дортмундская «Боруссия» сыграла вничью в матче последнего тура с «Майнцем» (2:2). В результате она набрала столько же очков, но оказалась ниже по дополнительным показателям.

Гарри Кейн не вытащит в одиночку

Маловероятно, что трансфер Кейна поможет Тухелю исправить ситуацию. Форвард наверняка будет радовать результативностью, и нередко. На протяжении девяти последних лет Гарри ни разу не забивал меньше 15 мячей за сезон. Однако и отметки в 26 голов он достигал за этот период времени только три раза. Причём дважды ещё тогда, когда руководил командой Маурисио Почеттино.

При Почеттино «шпоры» и лучший бомбардир Англии активно прогрессировали. У «Баварии» при Томасе Тухеле наблюдается спад. Поставить на то, что Гарри забьёт меньше 26.5 мяча в сезоне-2023/2024 в Бундеслиге, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

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Понятно, что в чемпионате Германии не такие надёжные линии обороны, как в Англии. Однако в «Тоттенхэме» у 30-летнего форварда были годами наигранные связи, в частности с Сон Хын Мином. В новой команде подобное выработается ещё не скоро. Поставить на то, что Кейн отдаст в сезоне-2023/2024 в Бундеслиге меньше 6.5 результативной передачи, можно с коэффициентом 1.85.

Кейн напрасно грезит титулами

Нападающий не теряет надежды на то, что выиграет с «Баварией» свой первый титул. Он заявил, что хочет победить с мюнхенцами во всех турнирах, в том числе в Лиге чемпионов. Возможно, в будущем англичанину действительно это удастся. Но в этом сезоне — вряд ли.

Форварду нужно привыкнуть к ритму чемпионата Германии, выработать сыгранность с сокомандниками и адаптироваться к стилю «Баварии». Не будь у мюнхенцев проблем, освоение заняло бы не очень много времени.

Ставка 1: Кейн забьёт в сезоне-2023/2024 в Бундеслиге меньше 26.5 мяча за 1.85.

Ставка 2: Кейн отдаст меньше 6.5 результативной передачи за 6.50.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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