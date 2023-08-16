«Генк» — «Олимпиакос». Продажа Рябчука в «Спартак» ничего не меняет

17 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Генк» – «Олимпиакос». Начало игры – в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Генка» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «Олимпиакоса» оценивается в 4.55. Поставить на ничью можно за 3.90.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Генк» — «Олимпиакос» 17 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Генк» – «Олимпиакос» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Генк» — «Олимпиакос» (17.08.2023)

На прошлой неделе команды провели первый матч, который со счётом 1:0 выиграл «Олимпиакос». Греки забили уже на первой минуте, и казалось, что нас ждёт яркая и результативная игра, но у Диего Мартинеса были другие планы. Его команда больше думала о сохранении преимущества, а «Генк», как ни старался, ничего не смог с этим поделать.

Из всех представителей Бельгии в еврокубках именно «магистры» стартовали наихудшим образом. Вылет из квалификации Лиги чемпионов от швейцарского «Серветта» точно не входил в планы «Генка». А начало пути в Лиге Европы тоже вышло разочаровывающим.

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Минимальное поражение на выезде – это ещё не приговор, но бельгийцы неприятно удивили слабой игрой в атаке. А ведь это был их главный козырь, но греки нашли возможность его нейтрализовать. «Генк» в начале сезона пребывает в плохой форме. В еврокубках он не выиграл ни одного матча из трёх, а в чемпионате уже успел уступить аутсайдеру.

За поражение в Греции «шахтёры» исправились минимальной победой над «Серкль Брюгге» (1:0), но при этом они снова не порадовали игрой. Пока никак не может найти себя лидер и лучший бомбардир команды Джозеф Пэйнтсил, у которого ни одного гола в шести матчах. Майк Трезор пока тоже не радует, а Брайан Хейнен травмирован.

В матче, когда придётся много атаковать и идти вперёд, чтобы отыграть отставание, эти проблемы могут сыграть важную роль. Особенно если учесть, что греческие клубы, в том числе «Олимпиакос», всегда умели хорошо защищаться. Если не брать во внимание товарищеские встречи, то в пяти последних официальных играх красно-белые не пропустили ни одного гола.

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Главный минус греков в том, что не вошли в игровой ритм так, как соперник. Если для «Генка» это будет уже седьмой официальный матч в сезоне, то для «Олимпиакоса» только второй. Плюс очередная летняя кадровая перестройка тоже идёт в минус гостям, особенно после ухода лучшего бомбардира команды Седрика Бакамбу.

Помимо этого «легенды» летом провели один очень интересный трансфер, из которого получили выгоду, но потеряли ценного футболиста. Олег Рябчук перебрался в «Спартак». Это серьёзный удар по обороне «Олимпиакоса», который ещё скажется в дальнейшем.

Впрочем, если сравнить проблемы гостей и хозяев, то «Олимпиакос» будет в выигрышном положении. Будь бельгийцы в своей лучшей форме, они могли бы дома уверенно отыграть преимущество в один мяч и забить сверху ещё парочку, но сейчас не тот случай. Отдадим должное оборонительным способностям греков и поставим на то, что «Олимпиакос» не проиграет.

Прогноз и ставки на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Генк» — «Олимпиакос» 17 августа 2023 года

«Генк» считается фаворитом матча, но реализовать на поле то преимущество, которое есть на бумаге, ему будет очень тяжело. Хозяева в плохой форме, у них появились проблемы в атаке. Того, что они показывали в своих последних играх, будет недостаточно, чтобы пройти «Олимпиакос», у которого даже после продажи лидеров остался неплохой запас прочности.

Ставка: «Олимпиакос» не проиграет за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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Прогноз на матч БАТЭ — «Шериф» с коэффициентом 3.20.