«Пюник» — «Будё-Глимт». Никита Хайкин не всегда спасает

17 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Пюник» — «Будё-Глимт». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «свёрл» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Пюника» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на Лигу конференций.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги конференций «Пюник» — «Будё-Глимт» 17 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Пюник» — «Будё-Глимт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Пюник» — «Будё-Глимт» (17.08.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги конференций. До тех пор у команд, которые не получили путёвку в турнир напрямую, есть возможность пройти отбор. На 17 августа запланировано множество ответных встреч третьего квалификационного раунда. Среди прочих выделяется матч между «Пюником» и «Будё-Глимт».

В первой встрече, которая проходила в Норвегии, «свёрла» одержали разгромную победу со счётом 3:0. Подопечные Хьетиля Кнутсена с большим преимуществом выиграли по владению мячом и нанесли 17 ударов, восемь из которых пришлись в створ. Они чудом не забили больше.

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«Будё-Глимт» уже не первый год здорово выступает на международной арене. В позапрошлом году он добрался до 1/4 финала Лиги конференций, дав достойный отпор будущему победителю турнира — «Роме» Жозе Моуринью. В минувшем сезоне подопечные Кнутсена дошли до раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором навязали борьбу загребскому «Динамо».

Далеко не последнюю роль в успехах команды из Будё сыграл Никита Хайкин. За последние несколько лет он достиг заметного индивидуального прогресса. Россиянин набрался опыта и зарекомендовал себя как вполне надёжный голкипер. Он даже несколько раз удостоился вызова в национальную команду, пусть и в качестве запасного.

«Будё-Глимт» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Норвегии, но у идущего следом «Викинга» столько же очков. В последних двух турах «свёрла» уступили «Тромсё» (0:2) и как раз «Викингу» (2:3). Следующий матч состоится всего через три дня после ответной игры с «Пюником».

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При таком раскладе у команды из Еревана есть хорошие шансы взять реванш. На предыдущих стадиях отборочного турнира в Лигу конференций подопечные Егише Меликяна уверенно обыграли «Нарва-Транс» (2:0 и 3:0), а также победили «Кальмар» (4:2 по сумме двух матчей).

В прошлом сезоне «Пюник» добрался до третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, проиграв «Црвене Звезде». Также он обидно уступил «Шерифу» в раунде плей-офф Лиги Европы. В основное время оба матча закончились со счётом 0:0. Команда из Молдавии оказалась удачливее в серии послематчевых пенальти.

Под занавес минувшего сезона клуб из Еревана набрал отличный ход. За последние 17 туров в чемпионате Армении он уступил только ставшему чемпионом Урарту (0:1), а также сыграл на выезде вничью с БКМА (1:1). В новом розыгрыше «Пюник» стартовал с победы над «Алашкертом» (2:0) и ничьей с «Араратом» (1:1).

Статистика свидетельствует о том, что «Пюник» пребывает в отменном тонусе. Проиграл он «Будё-Глимт» лишь из-за разницы в классе, меньшего количества ресурсов и выездного фактора. Думается, на домашнем стадионе подопечные Меликяна как минимум не проиграют. 1Х принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34.

В пользу данной ставки свидетельствует множество факторов. Хьетиль Кнутсен уже практически решил главную задачу — обеспечил хорошее преимущество перед ответным матчем. Для его подопечных в предстоящей игре главное — не проиграть с разницей больше чем в два мяча.

Кнутсен вполне может позволить себе некоторые эксперименты, и это не будет ошибочным ходом. Впереди у «Будё-Глимт» важный матч в чемпионате Норвегии, от которого многое будет зависеть. Третье поражение подряд в первенстве ему совсем ни к чему. Оно может отразиться на моральном состоянии команды и не только.

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Плюс у подопечных Кнутсена есть некоторые проблемы с выездами. В прошлом сезоне это отчётливо наблюдалось в матчах отбора в Лигу чемпионов. На домашней арене норвежцы разгромили «Клаксвик» (3:0), а также одержали крупные победы над «Линфилдом» (8:0) и «Жальгирисом» (5:0). В гостях они уступили «Клаксвику» (1:3) и «Линфилду» (0:1), а также сыграли вничью с «Жальгирисом» (1:1).

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Пюник» — «Будё-Глимт» 17 августа 2023 года

На домашнем стадионе заряженный взять реванш «Пюник» наверняка сумеет зацепиться за ничью или даже одержит победу. Он преуспевает в чемпионате Армении и уже не первый год неплохо проявляет себя на международной арене. В этот раз «Будё-Глимт» будет менее мотивирован и, скорее всего, сыграет полуосновным составом. Ему нужно поберечь силы для чемпионата Норвегии, где уже в самом разгаре чемпионская гонка. Учитывая проблемы подопечных Кнутсена с выездами, в то, что команда из Еревана не проиграет, верится без особого труда.

Ставка: «Пюник» не проиграет за 2.34.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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