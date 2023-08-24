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Александр Усик — Даниэль Дюбуа, прогноз на бой 26 августа 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Александр Усик — Даниэль Дюбуа. Украинец окунёт британца в реальность
Сергей Скрипниченко
Александр Усик — Даниэль Дюбуа: прогноз на бой
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Все ждали Фьюри, но придётся довольствоваться малым. У Динамита просто нет шансов.

Вечером 26 августа в Польше пройдёт боксёрский вечер, в котором главным боем будет встреча двух тяжеловесов Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Ориентировочное начало боя запланировано на 19:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты и ставки на бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа

Эксперты отдают явное преимущество Усику и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.12. На победу Дюбуа дают 10.0. Ставки на то, что бой закончится ничьей, принимаются с коэффициентом 40.0.

Где покажут бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа

На территории России матч не покажут в прямом эфире.

Прогноз и анализ на бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа

К сожалению, обещанный бой, которого все так ждали, в этом году не состоялся. Александр Усик и Тайсон Фьюри не договорились, после чего британец отправился зарабатывать деньги на пару с Фрэнсисом Нганну, а украинец будет защищать свои пояса с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

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Два года назад Александр Усик уверенно отобрал пояса WBA-Super, WBO, IBF и IBO у Энтони Джошуа. Для того чтобы стать чемпионом в тяжёлом весе после перехода из первого тяжёлого, украинцу понадобилось всего три поединка. Он начал с победы над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой. После этого спортсмен выиграл два боя с Энтони Джошуа, добыв и защитив титулы чемпиона мира.

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Александр не скрывает, что в тяжёлом весе у него осталось только два интересных вызова: Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Молодой британский проспект Дюбуа в эти планы не входил, но Усику нужно защищать свои титулы, а не просто ждать, пока другой чемпион снизойдёт до поединка с ним.

В тяжёлом весе Усику везёт на британцев. Дюбуа будет уже третьим бойцом из Великобритании на его пути. Динамит – молодой и многообещающий проспект, который провёл неплохую любительскую карьеру и быстро пробился в высшие эшелоны после перехода в профессионалы. Рекорд Даниэля в профессионалах достиг 19 побед, из которых 18 нокаутом. Поражение всего одно.

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Три года назад Динамит проиграл Джо Джойсу, не сумев продолжить поединок из-за травмы глаза. На момент остановки в 10-м раунде Дюбуа вёл по очкам на карточках двух судей. После этого он провёл ещё четыре боя, выиграв в каждом не позднее четвёртого раунда.

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На чемпионский бой Дюбуа выходит после очень интересного и яркого поединка с Кевином Лереной. Уже в первом раунде Даниэль трижды побывал в нокдаунах, но сумел переломить ход поединка и отправить южноафриканца в нокаут в третьем раунде. После этого Динамит сменил тренера и сейчас работает с Доном Чарльзом.

Новый тренер должен помочь британцу, он хорошо ставит силовой бокс, а другой его подопечный Дерек Чисора ранее хорошо потрепал Усика. Даниэль такой же мощный боец, способный закончить поединок одним ударом, поэтому свой шанс у него точно будет, но на этом козыри претендента заканчиваются.

Александр Усик гораздо сильнее претендента, несмотря на солидную разницу в возрасте. Украинец лучше двигается и на порядок быстрее думает в ринге. Только бы не влезть в размен ударами, а методично разбирать своего соперника.

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Если исключить возможность апсета, который здесь маловероятен, то наиболее интересной выглядит ставка на победу чемпиона во второй половине поединка. В выносливости Дюбуа есть сомнения, если он устанет и начнёт застаиваться, то станет лёгкой мишенью для украинца, который хоть и не славится нокаутирующим ударом, но закончить бой досрочно всё же может.

Ставка: победа Александра Усика в 7–12 раундах за 2.75.

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