«Фиорентина» — «Лечче». Александру Кокорину нужен один шанс

Россиянин по-прежнему ждёт своего часа. Есть повод для ротации, а это хорошая новость для него.

27 августа состоится матч 2-го тура Серии А «Фиорентина» — «Лечче». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «фиолетовых» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Шансы жёлто-красных оценили в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фиорентина» — «Лечче» 27 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Лечче» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Лечче» (27.08.2023)

Европейские команды вступили в новый сезон и радуют болельщиков футболом на выходных. 27 августа 2023 года на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» будет принимать «Лечче» в матче 2-го тура Серии А. Начало встречи – не ранее 19:30 мск.

«Фиолетовые» ушли в отпуск после поражения в финале Лиги конференций от «Вест Хэма» со счётом 1:2. Несмотря на неудачу, можно сказать, что сезон в целом удался команде. Итальяно сохранил работу и продолжает совершенствовать футбол «лилий». Руководство «Фиорентины» потеряло основного нападающего Артура Кабрала, который перешёл в «Бенфику», а на вырученные средства клуб подписал Мбалу Н'Зола и Оливера Кристинсена.

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Также в команду вернулся Александр Кокорин, который провёл впечатляющий сезон на Кипре. В 30 встречах за «Арис» россиянин забил 13 голов и сделал шесть ассистов. По итогам розыгрыша он был признан лучшим футболистом лиги, но заключить с ним контракт у руководства так и не получилось.

«Лечче» в минувшем сезоне чудом спасся от вылета в Серию В. Команда набрала 36 очков в 38 играх, оторвавшись от зоны понижения лишь на пять очков. Новым главным тренером салентийцев стал Роберто Д'Аверса. В межсезонье команда продала Мортена Юльманна в «Спортинг» за € 18 млн. В ответ руководство «волков» заключило контракты с рядом перспективных футболистов.

Предсезонная подготовка «Лечче» прошла слабо, ведь клуб решил провести матчи только с соперниками, у которых уровень подготовки и первенства ниже. Заострять на них внимание не стоит, а вот в Кубке Италии «волки» одержали победу над «Комо» со счётом 1:0. Хорошее начало сезона!

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В 1-м туре Серии А жёлто-красные совершили впечатляющий камбэк. Они проигрывали «Лацио» в один мяч до 85-й минуты, пока Понтус Альмквист не сравнял цифры на табло своим точным ударом. Федерико Ди Франческо спустя ещё две минуты вывел «Лечче» вперёд и добыл победу – 2:1. Такой результат должен воодушевить футболистов.

«Фиорентина» начала сезон чемпионата Италии с разгромной победы над «Дженоа» со счётом 4:1. «Лилии» были лучше практически во всём. Они чаще владели мячом, нанесли больше ударов по воротам, в том числе в створ. Интересно, что даже при таком большом отрыве главный тренер не предоставил нескольких минут Кокорину.

Попал в заявку россиянин и на игру в Лиге конференций с «Рапидом». Уже в первом тайме «фиолетовые» пропустили с пенальти и не смогли отыграться, потерпев поражение – 0:1. «Фиорентина» была лучше во всём, нанеся более чем в три раза больше ударов по воротам и в створ. Вновь Александру не выделили времени на поле, а ведь мог спасти?

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Между встречами в Лиге конференций и 2-м туром Серии А прошло совсем мало времени. 24 августа команда проходила отбор, а уже 27-го принимает «Лечче». Есть повод пойти на ротацию и, возможно, предоставить игровое время Кокорину. «Фиолетовым» будет достаточно просто победы, при этом нет смысла бежать вперёд и получать контратаки. Предлагаем ставку на победу «Фиорентины» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Фиорентина» — «Лечче» 27 августа 2023 года

«Лилии» проиграли в Лиге конференций «Рапиду» (0:1), а между той встречей и 2-м туром Серии А практически не было отдыха. Во всех двух официальных матчах Кокорин не получал времени. Сейчас у «фиолетовых» есть слабый, уступающий в классе соперник, а также повод для ротации – идеальный момент для выхода на поле Александра. Однако спешить и разбивать «Лечче» хозяева точно не собираются. Им будет достаточно комфортной победы в один или два мяча.

Ставка: победа «Фиорентины» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 11.28.

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