Если у польки закончились силы, то у Арины их полно.

Соболенко или Рыбакина? Кто бросит вызов Свёнтек на US Open

Завершает «Большой шлем» турнир на харде US Open. В женской сетке ожидается серьёзная конкуренция, поскольку большинство фавориток подходят к турниру на пике формы. Кто же выиграет престижный трофей?

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Ига Свёнтек теряет силы

Лидерство в рейтинге WTA польской теннисистки Иги Свёнтек продолжается более 70 недель. Она автоматически считается фавориткой всех турниров, но в игре первой ракетки ассоциации наметился спад.

В августе 2023 года у действующей победительницы US Open было несколько болезненных поражений. Ига по делу уступила Джессике Пегуле в полуфинале турнира в Монреале и проиграла Кори Гауфф на этой же стадии в Цинциннати. А ещё не забыт эпический вылет в четвертьфинале Уимблдона в матче с Элиной Свитолиной.

Неправильным будет сказать, что Свёнтек сдаёт физически или технически — большинство элементов она выполняет на высочайшем уровне. Дело в психологии, ведь польскую теннисистку соперницы перестали считать непобедимой. Отсутствует изначальная обречённость, что особенно ярко проявилось во встрече с Гауфф.

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В полуфинальном матче американка сбросила психологическое напряжение и выиграла первый сет на тай-брейке. Свёнтек собралась и взяла второй, но третий сет оказался лёгкой прогулкой для Гауфф. Она полностью держала ход встречи под контролем и выиграла со счётом 6:4.

На послематчевой пресс-конференции Свёнтек наговорила лишнего. Она жаловалась на усталость и заявила, что нет сил для последнего турнира из серии «Большого шлема». Отсутствие мотивации у Иги не осталось незамеченными в мире тенниса, поэтому в Нью-Йорке польская теннисистка столкнётся с сопротивлением на высочайшем уровне.

Букмекеры верят в первую ракетку мира, но дают на её итоговую победу довольно высокий коэффициент 3.30. Судя по всему, с защитой титула у Свёнтек возникнут большие проблемы.

Соболенко готова к победе

25-летняя теннисистка Арина Соболенко делает ставку на мощнейший форхенд, с помощью которого она выигрывает большинство матчей. Арина качественно поработала над подачей в сезоне-2023, после чего заметно сократилось количество двойных ошибок.

За счёт прекрасной физической формы Арина довольно уверенно выступает на разных покрытиях. Для неё период адаптации к харду с каждым сезоном сокращается, а умение укрощать быстрый отскок мяча совершенствуется.

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Свёнтек на себе почувствовала возрастающую силу Соболенко. Арина обыграла её в очном финальном матче турнира в Мадриде. Три сета провели теннисистки, но заметное преимущество было на стороне белорусской спортсменки.

Арина Соболенко заметно прибавила в качестве выполнения большинства технических элементов. Победный опыт на турнирах «Большого шлема» позволяет ей рассчитывать на выигрыш титула в Нью-Йорке. Этот исход букмекеры оценили коэффициентом 6.50.

Рыбакина знает слабые места Свёнтек

Елена Рыбакина демонстрирует поступательное развитие карьеры. После победы на Уимблдоне в 2022 году казахстанка продвинулась в первую десятку рейтинга WTA. Сезон-2023 для неё стал по-настоящему прорывным, отмеченным несколькими знаковыми победами.

Свою амбициозность Елена продемонстрировала уже на Открытом чемпионате Австралии, дойдя до финала. Победить Арину Соболенко не удалось, но положительный импульс она получила.

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Полностью раскрыла свой потенциал Рыбакина на весенних турнирах в США. Победа в Индиан-Уэллсе и финал на «тысячнике» в Майами стали знаковыми и возвели Елену в статус звезды WTA.

Кроме того, у Рыбакиной положительный баланс очных встреч со Свёнтек (3-1), причём все победы пришлись на триумфальный сезон-2023. Мощная и агрессивная манера игры Елены впечатлила букмекеров, оценивших её шансы на титул чемпионки US Open коэффициентом 9.00.

Кто выиграет US Open

Ига Свёнтек практически отказалась от защиты титула, признав в интервью СМИ отсутствие энергии и мотивации. Вряд ли это является попыткой первой ракетки мира напустить туман перед стартом турнира. Скорее всего, это объективная реальность, за которой скрываются психологические проблемы. В таком случае у Арины Соболенко появляется реальный шанс выиграть US Open. Белорусская теннисистка подошла к турниру на пике формы и обладает серьёзным победным бэкграундом.

Ставка: Арина Соболенко выиграет US Open за 6.50.

Экспресс с коэффициентом 9.58.

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